Programación deportiva para este miércoles 12 de agosto

Caracol HD2

7:45 a. m. Ciclismo: Criterium do Dauphiné, etapa 1.

Directv Sports

Canal 613

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Bravos vs. Yankees.



ESPN

7:30 a. m. Ciclismo: Criterium do Dauphiné, etapa 1.

9:45 a. m. Ciclismo: Gran Piemonte.

8 p. m. Baloncesto, NBA: Los Ángeles Clippers vs. Denver Nuggets.



ESPN 2

​2 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Atalanta vs. París Saint-Germain.



ESPN 3

2 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Diamondbacks vs. Rockies.



Fox Sports

2 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Atalanta vs. París Saint-Germain.



DEPORTES

