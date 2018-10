Daniel Restrepo, oro en trampolín en los Olímpicos de la Juventud

Este domingo el colombiano Daniel Restrepo consiguió una medalla de oro en los 3 metros en el trampolín. El clavadista consiguió un registro de 576.05, resultado con el que derrotó al británico Antony Harding, con un registro de 559.5 y al ruso Ruslan Ternovoi que finalizó con un puntaje de 551.2.

Con esta medalla de oro la delegación colombiana se ubica con 3 metales dorados, 4 medallas de plata y 3 bronces.

Al terminar la competencia el antioqueño aseguró: "Venia de ser campeón mundial porque uno se tiene que bajar de esa nube, mucha gente te dice que ya tienes la medalla asegurada pero no, así no es, el campeonato mundial pasó; cada competencia se empieza desde cero, paso a paso. Sentí mucha alegría y orgullo por mi patria; todo el sacrificio que he hecho se ve recompensado".











