Los jugadores de Buffalo Bills lucieron camisetas especiales en homenaje al defensivo profundo Damar Hamlin, cuya vida estuvo en riesgo tras sufrir un paro cardíaco durante un partido el pasado lunes.

Los Bills saltaron al campo del estadio Highmark Stadium con camisetas especiales y el mensaje impreso 'Cariño por Damar', además del dorsal que caracteriza al defensor, el tres.



Gestos similares tuvieron otros equipos de la NFL antes de sus juegos de este domingo.



"Esta semana, la comunidad de Nueva York occidental, la familia de la NFL y personas del mundo rezaron por Damar Hamlin. Su recuperación nos ha devuelto ánimo y estamos agradecidos por el amor y apoyo a la familia de Damar. Hoy celebramos su recuperación, nuestro amor por Damar y nuestro agradecimiento", dijo un portavoz de los Bills a través de la megafonía del Highmark Stadium.



El mensaje fue recibido con una sentida ovación por los cerca de 70.000 aficionados presentes, muchos de ellos con la camiseta de Hamlin y pancartas especiales.



El propio Hamlin, que ya respira sin ayuda mecánica y puede hablar con sus familiares y amigos, publicó en Twitter una foto desde su habitación del hospital con el mensaje 'Game Time'.

La imagen



Se le puede apreciar formando un corazón con las manos. Y el partido no pudo empezar mejor para los Bills, uno de los grandes favoritos para llegar al Super Bowl de este año en Arizona, con un 'touchdown' de 96 yardas de Nyheim Hines tras la patada inicial de los Patriots.



Hacía tres años y tres meses que los Bills no conseguían un 'TD' de este tipo. Hamlin, de 24 años, sufrió un paro cardíaco el pasado lunes durante un partido con los Cincinnati Bengals y necesitó recibir reanimación cardiopulmonar en el campo.

