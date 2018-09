Cundinamarca tendrá su primer Trail Kids

La Trail Kids, una carrera de montaña hecha para dúos que promueve la participación familiar y la sana diversión de los niños y niñas, se llevará a cabo el próximo domingo 21 de octubre en Suesca (Cundinamarca).

Después del éxito obtenido con ‘Mi Reto Kids’ en tres años de ejecución, la organización del evento dispuso de un nuevo espacio y nuevas actividades que motiven a los menores, quienes podrán competir acompañados por un adulto: su papá, mamá, tía, hermano mayor, u otro familiar o amigo.



Para participar, las niñas y niños deben tener entre 8 y 16 años de edad, mientras que los adultos deben ser menores de 60 años. Las parejas disfrutarán de dos recorridos, uno de 4.5 y otro de 5.5 kilómetros, donde el aire puro y la naturaleza será la mejor compañía para pasar un día lleno de emociones.



Para aquellos interesados, el costo de la inscripción es de $ 100.000 por dúo. Este valor incluye: dos camisetas, dos números de competencia, chip de medición de tiempo, dos medallas al finalizar la actividad, servicios de hidratación, calentamiento, atención en salud, entre otros servicios.



La inscripción se podrá realizar en la página web http://www.miretokids.com/TrailKids/ y se debe tener en cuenta que para la competencia solo se disponen de 500 cupos.



Los kits serán entregados el mismo día del evento en el municipio de Suesca desde las 8:00 a.m. Adicionalmente, la organización dispone de un servicio de transporte que tiene un costo adicional de $ 40.000 por pareja, ida y regreso.



CATEGORÍAS:

La hora de salida de la Carrera será a las 10:00 am y a las 10:10 am.



CATEGORÍA RECORRIDO

8 A 12 AÑOS 4.5 KM

13 A 16 AÑOS 5.5 KM



Con información de la oficina de prensa