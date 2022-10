En tan solo cuatro ediciones, dos presenciales y dos virtuales, la Media Maratón de Cúcuta CENS 70 años se convirtió en una de las referidas por los atletas élite y aficionados, por tener un recorrido medido y certificado por World Athletics y la Asociación Internacional de Maratones y Carrera de Distancia (AIMS).

Además, la carrera del oriente colombiano, que se disputa desde 2018, cuenta con el aval de la Federación Colombiana de Atletismo, lo que garantiza que su organización, premiación, logística y juzgamiento tienen todo el respaldo de una competencia con altos estándares de calidad.



No en vano, allí han corrido atletas de la talla de Jeisson Suárez, puesto 15 en el maratón de los Juegos Olímpicos; Kellys Arias, corredora de varias World Marathon Majors; Sandra Rosas, actual campeona nacional de maratón; William Rodríguez, el más ganador de las carreras de montaña y experto maratonista; Yajaira Rubio, la promesa del atletismo cucuteño y reciente medallista nacional; además del venezolano Dídimo Sánchez y del también nortesantandereano Diego Vera, entre otros.



La carrera, que se disputará el próximo 20 de noviembre, está programada para comenzar a las 6:00 de la mañana, lo que garantiza una excelente temperatura en una ciudad que está ubicada a 320 msnm, aspectos que ayudarán a lograr importantes marcas tanto para los élites como para los aficionados, quienes tendrán registros oficiales que servirán de referencia para otros certámenes internacionales.



Las inscripciones para la prueba, que también tendrá la distancia de los 10 kilómetros, se pueden hacer a través de la página web www.mediamaratoncucuta.com. Si desea obtener más información, podrá escribir al correo inscripciones@mediamaratoncucuta.com o directamente a las redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram: @mmcucuta.



Para esta quinta edición se han reservado 3.000 cupos, de los cuales ya se ha cumplido con el 70 por ciento de esas plazas y de ahí la importancia de asegurar su inscripción con tiempo, ya que durante la entrega de los kits, que se realizará en el Centro Comercial Jardín Plaza los días 18 y 19 de noviembre, no se venderían inscripciones.



De otra parte, las inscripciones grupales también se pueden hacer a través de la línea de whatsapp destinada para tal fin (300 6826162), donde deberá escribir el nombre del equipo, el nombre del capitán del equipo, su número de contacto y el número de participantes, que deberá ser de por lo menos 15 runners. Posteriormente, el capitán hará la consignación en una cuenta del Banco de Bogotá, enviará el soporte de pago y él mismo recibirá el código para inscribir a todos los integrantes del equipo, en la plataforma destinada para tal fin.



Adicionalmente, si lo considera, puede contactarse con la agencia de viajes Travesías Tours, que tiene paquetes que incluyen el tiquete aéreo, hospedaje y la inscripción, información que se puede obtener a través de los teléfonos 321 3189544 y 310 3432196.



Por último, también es importante recalcar que la Media Maratón de Cúcuta se realiza gracias al apoyo de CENS 70 años, Alcaldía de Cúcuta, Comfaoriente, Viviendas y Valores S.A., Palnorte SAS, Paisaje Urbano SAS, Olympikus, La Opinión, Arroz Gelvez, Mussi, Ventura Plaza, Jardín Plaza, Veolia, Vidafit Gym, Constructora Soluciones en Construcción, The Puma Store, Agua Cielo y Sporade.



Con información de la oficina de prensa