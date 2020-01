'Una buena cancha no alcanza': Mark Lawrie

Colombia tiene dos deudas pendientes con el Latin America Amateur Championship. La primera, ganarlo, aunque este año está más cerca que nunca. La segunda, convertirse en sede. Desde 2015, solo dos países suramericanos lo han organizado, Argentina y Chile, y en 2021 se jugará en Perú.

Mark Lawrie, director de la R&A para Latinoamérica y el Caribe, explicó los factores que se tienen en cuenta para otorgarle la organización del certamen a un país y habló del logro que se consiguió este año: el cupo directo al Abierto Británico para el campeón.



Qué se mira para recibir al LAAC: “Tenemos un comité ejecutivo y a partir de allí se pone en marcha la maquinaria que hace que se vayan visitando sedes potenciales, tratando de definir cuándo y cómo podríamos generar nuevos países que se puedan ir sumando a esas sedes que se van presentando. Obviamente hay lugares que funcionan y otros que no. Simplemente una buena cancha no alcanza, este evento requiere de una infraestructura significativa y se ponen sobre la mesa todos los temas posibles. En tiempo, diría que nos lleva unos dos años para ir depurando todos los procesos que llevan a que se defina una sede”.



¿Por qué Lima para el 2021? “Lima Golf no tenía garantizado ser sede. Se les dijo: para ponerse en línea de largada van a tener que hacer unos ajustes porque de otra manera no pueden ser considerados. Ellos en un proceso de varios años lograron generar esos cambios, se pusieron en línea de largada, superaron todos los exámenes, por así decirlo, que se les tomó y hoy Lima, creo, es una orgullosa sede del evento.



Factores para tener en cuenta. “Todo lo que genera un país o una región contribuye a enriquecer su experiencia como potencial sede a futuro. Me parece que crear experiencia organizando torneos es un punto muy a favor para poder pensar en eventualmente hacerse cargo de torneos de esta envergadura”.



El cupo para el Abierto Británico desde este año: “El crecimiento del golf en la región es el que nos permite acercarnos lo que han hecho Sebastián Muñoz, Joaquín Niemann. Me parece que lo dijo muy bien en una entrevista que le hicieron a Martin Slumbers: ‘Pónganme en una situación de no poder decirles que no’”.







