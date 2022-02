Considerado el mejor jugador de la historia del fútbol americano, Tom Brady anunció oficialmente este martes su retiro del deporte, bajando el telón a una legendaria carrera de 22 temporadas en la NFL con un récord de siete Super Bowls.



A sus 44 años, el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers acabó con días de especulaciones sobre su futuro y confirmó su retirada en un mensaje de Instagram.



"Siempre he creído que el deporte del football americano es una propuesta total: si no hay un compromiso competitivo del 100%, no tendrás éxito, y el éxito es lo que tanto me gusta de nuestro juego", escribió Brady.



"Cada día un desafío físico, mental y emocional que me ha permitido maximizar mi potencial más alto. Esto es difícil de escribir para mí, pero aquí va: No voy a asumir más ese compromiso competitivo", anunció.



"He amado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención", concluyó.

Brady y su fortuna

Durante sus 22 años de carrera, Brady logró ganar más de 291 millones de dólares, de acuerdo con el sistema deportivo Spotrac.



Esto, sumado a los 160 millones de dólares por sus contratos fuera de la cancha, según asegura la revista especializada 'Forbes'.



Es decir, atesoró ganancias de alrededor de 450 millones de dólares, lo que lo convierte en el líder de ganancias de toda la historia de la NFL, superando a Peyton Manning, quien abandonó las canchas en 2015 con 400 millones de dólares de ganancias.



Pero eso no es todo. Brady firmó acuerdos con importantes compañías, como Fanatics, Hertz, Subway y Under Armour.



Es además, empresario, cofundador de TB12, que vende suplementos y otros productos de acondicionamiento físico. Y tiene su propia compañía de medios, llamada 199 Productions.



A todo esto s ele suma el valor de su séptimo anillo del Super Bowl, ganado en 2021, cuyo costo aproximado es de 5.000 dólares (19 millones de pesos colombianos).



Según análisis de 'Portafolio', en pesos colombianos estamos hablando de 105.995 millones, un valor que se aproxima a los ingresos operacionales que tuvieron los equipos del fútbol colombiano Junior y Atlético Nacional en 2020: 113.400 millones de pesos.



