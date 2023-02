Una pregunta recurrente entre las personas que hacen deporte es saber en realidad cuántas calorías se queman con una actividad como correr. Pues hay formas de determinar un calculo acertado.

La cantidad de calorías que nuestro cuerpo quema realmente depende de muchos factores, como el peso, el sexo, la frecuencia cardíaca y la masa muscular, por nombrar algunos.



Lo primero que hay que determinar es la cantidad de calorías que se queman según la distancia.



Según informe del portal Runfitners, se estima que por cada kilómetro que se corre se quemas casi 1 kcal por cada kilogramo de peso corporal (0,97 kcal).



Es decir, si el peso es de 70 kilos, se queman 67,9 kcal por kilómetro. Si pesa 60 kg, quemará 58,2 kcal por km.



Tenga en cuenta que la actividad física afecta directamente la cantidad de calorías que quema diariamente. "Cuando practicas running, quemas calorías, y cuando consumes alimentos y bebidas introduces calorías dentro de tu cuerpo. Si eres una persona activa, quemas más calorías que alguien que pasa todo el día sentado", explica el portal.



Ejemplos de quema de calorías

Si aumenta la distancia y corre 5 km, y su peso es de 50 kg, quemará 243 calorías. Si pesa 60 Kg, quemará 291. Si son 70 kg, quema 340.

Aumentemos la distancia. Su corre 15 km, y su peso es de 50 kg, quemará 728 calorías. Si el peso es mayor, digamos 80 kg, quemará 1164.



A mayor distancia, más calorías quemadas. Si opta por correr 30 km, y pesa 50 kg, quemará 1455. Si corre esa distancia pero con un peso mayor, digamos 70 kg, se queman 2037.



"Corriendo 10 km a la semana conseguirás quemar alrededor de unas 700 kcal. Si corres 20 km, quemarás 1400 kcal... Cada kilómetro extra que corras a la semana, significará que quemas calorías extras que te ayudarán a adelgazar", agrega el portal.



Tenga en cuenta que al terminar de correr continúa quemando calorías, pero estás son más difíciles de estimar ya que depende de otros factores.

Calorías quemadas según el tiempo

Uno puede quemar aproximadamente entre 200 y 350 calorías al correr 20 minutos. Un corredor más rápido quemará más calorías ya que recorrerá una mayor distancia.



"Es importante no confundir cuantas calorías quemas corriendo 20 minutos con la cantidad de grasa que utilizas como energía en ese tiempo", precisa el informe.



Cuántas calorías se queman en 30 minutos de trote: Las calorías quemadas al correr a un ritmo de 6 minutos por kilómetro son: 350 calorías.



Por su parte una persona de 90 kilos que corra 30 minutos a la misma velocidad, quemará aproximadamente 450 calorías.



Al correr una carrera de 10K quemarás alrededor de 600 calorías (unas 100 calorías por kilómetro).



"Cuando corres no solo quemas calorías mientras comes, sino también después de hacerlo. Si corres una carrera de 10k, el gasto energético posterior al evento tenderá a ser importante ya que al ser una carrera intensa tiende a acelerarse tu metabolismo".



Para saber cuántas calorías se queman corriendo puede visitar una calculadora de calorías que se encuentran en la web,



Allí, necesitará ingresar su peso en kilogramos y la cantidad de kilómetros que ha corrido o correrás. El portal citado ofrece una calculadora óptima para el running.

Calorías trotando

Se considera correr cuando te mueves a un ritmo ritmo igual o superior a 10/12 kilómetros por hora ( algo así 6/5 minutos por kilómetro).



Cuando hablamos de trotar, hablamos de un ejercicio aeróbico de ritmo más moderado que se ubica velocidades intermedias entre caminar y correr.



Si un corredor de 70 kilos sale a trotar durante 1 hora a un ritmo de 8 kilómetros por hora (un ritmo de 07.30 minutos el kilómetro), quemará aproximadamente 578 calorías.



En virtud de ello, la cantidad de calorías que se queman trotando es inferior a las que quemas corriendo.





