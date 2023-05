El ser humano debe poseer algunas capacidades físicas que le permitan gozar de buena salud, calidad de vida, aprovechamiento del tiempo libre y la satisfacción de poder practicar ejercicio físico hasta sus últimos momentos de vida.



Las capacidades físicas básicas y motrices que todo ser humano posee son fuerza, flexibilidad, velocidad, coordinación y equilibrio, según el portal especializado ‘E F deportes’. Estos conceptos pueden mejorarse a través de entrenamientos y ejercicios físicos adecuados.



Los métodos de entrenamiento para el desarrollo de estas condiciones han ido cambiando a través del tiempo, ya que muchos estudiosos y expertos en el tema manifiestan que la condición física es indispensable para lograr un buen rendimiento en los deportes y la actividad aeróbica.



Unas buenas capacidades físicas pueden lograrse incluso en personas que tienen una genética de baja resistencia al ejercicio, pero que con práctica, pueden mejorar su condición.



Por eso, es fundamental que para tener una buena condición física se opte por algún tipo de ejercicio, aunque este no requiera de grandes esfuerzos físicos como caminar, trotar, andar en bicicleta, nadar entre otros.



Esto le garantizará unos buenos años de vida en mejores condiciones, no obstante también es necesario llevar otros hábitos de vida saludables como alimentarse bien, descansar y evitar situaciones de estrés.



Recuerde no sobre esforzarse y siempre consultar con expertos en el tema.

Levantador de pesas egipcio de 80 años desafía la edad con ejercicio

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

