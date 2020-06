Cuadrado y Oquendo, entre el deporte y la paternidad

Juan Guillermo Cuadrado y Carlos Mario Oquendo son dos deportistas antioqueños de alto rendimiento que han representado a Colombia en campeonatos internacionales de fútbol y BMX, respectivamente. Los dos, en sus disciplinas, han alcanzado logros significativos para la historia deportiva del país.

Cuadrado, actualmente juega en el Juventus F.C de Italia, equipo con el que le ha demostrado al mundo su agilidad y destreza en la cancha. Además, es volante de la Selección Colombia. Oquendo, por su parte, participó en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, certamen donde obtuvo la medalla de bronce y se ha destacado en diversas competencias internacionales del BMX.



Pero además de su ajetreada vida profesional, estos deportistas, patrocinados por Herbalife Nutrition -la marca número uno en la categoría de suplementos alimenticios en América Latina*-, con presencia en más de 90 países-, también son padres de familia, una tarea altamente gratificante y demandante. Y es aquí donde la disciplina y organización toman un rol importante también en el panorama personal, pues solo así se logra alcanzar un balance perfecto entre su carrera y sus hijos.



Lucía llegó a la vida de Cuadrado y Melissa, su esposa, en noviembre de 2015. Con la emoción de recibir a su primogénita, Cuadrado marcó un gol en el partido contra Torino y se lo dedicó a su bebé al chuparse un dedo como parte de sus ya conocidas y particulares celebraciones. Cuatro años después nació Lucas, a quien el jugador también le dedicó la misma celebración de gol en un partido que su equipo disputaba contra Cagliari.



Para Oquendo su experiencia ha sido igual de enriquecedora. Fue padre por primera vez en 2017, con el nacimiento de Luciana. Un año más tarde llegaron sus dos hijos mellizos Jerónimo y Emmanuel. Desde ese entonces, la vida del ciclista y de su esposa Manuela ha sido una aventura imparable. Basta con ver las publicaciones en su cuenta de Instagram del tiempo con sus hijos.



“La emoción de colgarse la medalla de bronce en el 2012, no se puede explicar porque representa el fruto de mucho tiempo de esfuerzo y dedicación”, afirma el bicicrosista. “Pero cuando mi esposa me dio la noticia de que sería padre por primera vez, la felicidad e ilusión se apoderaron de mí”, agrega.



Estos deportistas resaltan la importancia de respetar los momentos dedicados al hogar, porque ser padre significa compartir con su familia tiempo de calidad y una entrega absoluta. Por eso para Cuadrado los momentos que comparte con sus pequeños y su esposa son sagrados.



Entre espacios de oración, tareas del hogar y horas de entretenimiento organiza su día, pues tiene claro que la crianza de una persona es una gran satisfacción, pero todo depende de su ejemplo y compañía. “Ser padre significa para mí la responsabilidad de ser una guía en la educación de mis hijos, quienes son mi aliciente para continuar día tras día”, cuenta el futbolista.



Frente a la paternidad, Oquendo la describe como un proceso de crecimiento personal en el que se empieza a vivir motivado por otras personas. Afirma que es un descubrimiento en el que se conoce “todo el amor que uno es capaz de sentir”.



La unión familiar es un pilar importante para estos deportistas que se destacan por su destreza y dejan en alto el nombre del país. Por eso un equilibrio entre sus carreras profesionales y su vida personal es primordial, aunque una influencie a la otra de cierta forma. “A mí me encanta incentivar las destrezas de mis hijos mediante juegos y actividades lúdicas que los hagan moverse”, cuenta Cuadrado.



Hay quienes consideran que el estilo de vida de los deportistas puede resultar difícil de llevar ya que, sumado a la exigencia física, se requiere de tener hábitos saludables. Por eso resulta curioso comprender cómo los niños se adaptan al consumo de comida saludable. “Yo esto solo lo logro a través del ejemplo, promoviendo una alimentación balanceada que incluya todos los grupos de alimentos”, agrega Juan Guillermo.



Respecto a lo anterior, Oquendo destaca que la clave está en involucrar a los pequeños al explicarles qué tipo de productos son nutritivos y enseñando con el ejemplo. Además, asegura que una vez están familiarizados con los alimentos saludables, los disfrutan. Así, ambos deportistas destacan la trascendencia de ser constantes, pues, la disciplina y la conciencia de lo que se come son indispensables para lograr tener hábitos alimenticios saludables.



Con información de oficina de prensa*