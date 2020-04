El abecé del regreso a la actividad física y el deporte desde el lunes

El presidente Iván Duque anunció este lunes la extensión del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 11 de mayo. Sin embargo, en medio de las nuevas medidas, se informó que a partir del 27 de abril las personas podrán salir a hacer deporte al aire libre.



Así será la medida:



A. La medida comenzará desde el próximo lunes 27 de abril

B. La actividad debe ser individual

C. Máximo se debe hacer a un kilómetro de la casa

D. Los horarios: de 5 a 8 de la mañana.

E. No se admite hacer deporte en la tarde y por la noche

F. Los niños pueden salir 20 ó 30 minutos

G. Niños, en el mismo horario y máximo a un km de su casa.

H. Se puede caminar, ir en bicicleta, trotar en un radio de un km.

I. Se busca salud mental y actividad física

J. Se impondrán sanciones por no cumplir las medidas de aislamiento

K. No se habilitan parques ni canchas

L. No se realiza la actividad en gimnasios, centros deportivos ni escuelas

M. Las personas deben respetar las distancias.



