Estadounidense McCarthy, tercer golfista positivo por coronavirus

El estadounidense Denny McCarthy dio positivo este viernes en una prueba de covid-19 en el torneo PGA Travelers Championship, convirtiéndose en el tercer golfista contagiado desde la reanudación del circuito estadounidense este mes.

Tras conocerse este resultado, el estadounidense Bud Cauley, uno de los dos golfistas con quienes jugó McCarthy la primera ronda el jueves, fue sometido a la prueba y dio negativo dos veces, pero aún así decidió retirarse también del torneo por precaución, dijo PGA en un comunicado.



"Un total de 16 pruebas adicionales fueron o serán administradas el viernes; hasta ahora, McCarthy es el único positivo", detalló el circuito estadounidense. McCarthy, que ocupa la posición 180 en el escalafón mundial, firmó el jueves una tarjeta de 67 golpes, tres bajo par, en la primera ronda en el campo TPC River Highlands de Cromwell (Connecticut), tras la cual comenzó a sentir una gran fatiga.



"Me sentía bastante dolorido y cansado después de la ronda pero no pensé mucho en ello porque había practicado mucho de lunes a miércoles", explicó el golfista, de 27 años.



"Me desperté en medio de la noche con dolores y molestias adicionales y sentí que algo estaba mal. Sentí que lo único que debía hacer era hacerme la prueba en ese momento antes de ir al campo", recordó.



El resultado positivo de McCarthy llevó al circuito a someter al examen a los dos golfistas con quienes jugó el jueves - Cauley y el inglés Matt Wallace - y a los tres caddies, y todos ellos dieron negativo.



Antes de McCarthy ya habían resultado contagiados sus compatriotas Cameron Champ, que dio positivo el martes en la previa del Travelers Championship, y Nick Watney, que se tuvo que retirar del torneo de la semana pasada en Carolina del Sur.



Esta semana también dieron positivo los caddies de Brooks Koepka y Graeme McDowell, lo que llevó a que ambos golfistas se retiraran del Travelers Championship.



El miércoles, el comisionado de PGA, Jay Monahan, dijo que habían aplicado 2.757 pruebas de coronavirus desde el reinicio de actividades hace tres semanas con siete resultados positivos.



AFP