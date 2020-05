‘No queremos ver deporte sin público’: Sebastian Coe

Sebastian Coe, presidente de la World Athletics, como se llama ahora la Federación Internacional de Atletismo, habló en una teleconferencia, a la que asistió EL TIEMPO, de la opción de que este año no haya deporte por el nuevo coronavirus, de los planes que tiene la entidad si eso pasa, de los controles de dopaje, el aplazamiento de los Olímpicos y de la opción de realizar eventos atléticos a puerta cerrada.

Las competencias de medio fondo fueron las suyas. El paso de Coe por el atletismo fue importante, no solo como deportista, también como dirigente.



Como atleta logró varias veces romper las marcas mundiales de los 800 y 1.500 metros, por lo que es una figura inolvidable.



Sus dos momentos cumbres fueron en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 y Los Ángeles 1984. En los primeros fue medalla de plata en los 800 metros, fue derrotado por Steve Ovett, pero en la prueba de los 1.500, las cosas se invirtieron y Coe logró su primer metal dorado en las justas.



Y cuatro años más tarde, Sebastian Coe, nacido el 29 de septiembre de 1959, en Inglaterra, repitió la dosis; segundo en los 800, cuando fue vencido por el brasileño Joaquim Cruz, pero en los 1.500 no tuvo rival y dejó a los demás competidorés atrás.



La última vez que las pistas lo vieron activo fue en 1990, cuando tomó parte en los Juegos de la Commonwealth. Tres años antes, en 1987, el británico fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias, reconocimiento que lo llenó y lo impulsó para pensar en que podía ayudar a su deporte cuando se retirara de la actividad.

Sebastian Coe, Presidente de la IAAF, Rune Andersen Presidente independiente de la IAAF y la Directora de comunicaciones Jackie Brock-Doyle . Foto: AFP

Una vez fuera de las pistas, Coe comenzó su carrera como dirigente. Primero, fue miembro del Parlamento Británico hasta 1997, año en el que perdió su curul, pero fue algo que le sirvió para seguir en busca de mejores cargos.



Eso le abrió las puertas para ser la principal cabeza para que Londres fuera tenida en cuenta como candidata para organizar los Juegos Olímpicos del 2012. Una vez la capital británica logró su meta, Coe fue nombrado director del Comité Organizador.



El éxito en las justas y su trayectoria en el atletismo lo llevaron a un reto más: presentarse como candidato a la presidencia de la Federación Internacional de ese deporte, elección que ganó el 19 de agosto del 2015 en Pekín (China) en la que venció al ucraniano, y también exatleta, Serguei Bubka.



En la teleconferencia, Coe estuvo acompañado de la exatleta colombiana Ximena Restrepo, quien es vicepresidenta de la World Athletics, y medalla de bronce en los Olímpicos de Barcelona 1992.



¿Qué pasa si este año no hay deporte debido al brote del nuevo coronavirus?

Estoy seguro de que el deporte va a sobrevivir, que las federaciones van a sobrevivir. Seguramente, en la parte financiera se plantearían algunos desafíos para que las federaciones manejen estas problemáticas eventuales de esta parte, y eso lo harán estrechamente con nosotros.



¿Cuáles planes tienen en la entidad que usted preside?



La idea es que las federaciones continúen con sus planes de desarrollo y reemplazar algunos contratos con los que estuvieron trabajando en los últimos meses. Hay que ver los gastos que se tendrán en estas épocas y asegurarnos de que hay un buen flujo de caja. Con ese fin tenemos un trabajo financiero que nos mantiene en cuidado y que se establece para ese tipo de problemas.



¿Cómo ese el tema del fondo de atletas, que se ha propuesto en las últimas semanas?



Es para los deportistas que tienen necesidades. No todos son apoyados o viven bien. No es que se cubran sus gastos como si estuvieran en competencia, en la actividad normal, pero la idea es que al menos se cubra la alimentación y mantener la vivienda en estos momentos tan complicados para algunos en el mundo.



¿De qué manera se volvería a la competencia?



Hay hambre de eso. Es un desafío y no será fácil, pues cada país está en una etapa distinta del virus. El tema que nosotros valoramos y en el que insistimos es que los campeonatos nacionales se disputen en agosto, creo que se podrán llevar a cabo.



¿Y eventos como la Liga de Diamante?



Vamos mirando cómo hacerlos, hay que ir día a día. Lo único cierto es que se harán cuando sea seguro. No hay que tomar decisiones porque sí. Hay que ir con calma.

¿Qué hay del asunto de los controles de dopaje, una de las directrices de su presidencia en la entidad?



Hay que asegurar tener los procesos de dopaje listos para cuando arranquen las competencias, cuando se pueda. Eso demanda traslados y demás. Considero que la integridad de las pruebas deben estar en peligro, en particular en los Juegos Olímpicos, pero es real que estos momentos no son los mejores para que mantenga esa ideología.



¿Cuál es la directriz en cuanto a los atletas que cumplen sus sanciones por dopaje y podrían volver a la competencia? ¿Es justo?



El departamento de Integridad de la federación trabajaba en más de 100 países en el tema del dopaje, pero, hablando del presente, no se puede tener ese mismo control por el tema de viajes, cierres de fronteras y demás en estos momentos del coronavirus. Frente a ese tema prima la legalidad.



¿No le ve problema a que atletas cumplan sanción y vuelvan, gracias a que se aplazaron los torneos?



Es difícil ser retroactivos, más cuando se trató de una postergación de los Juegos Olímpicos casi que obligada. Es complicado cambiar las reglas en este momento. Unos pensarán que nosotros lo vemos como una situación incómoda, pero para otros hay que aceptarlo. Hay que saber que esas son las reglas con las que se juega en estos instantes.



¿Cómo afrontar esas diferencias de los atletas cuando se vuelva a la competencia?



No hay una solución perfecta y eso se debe asumir. Si bien los atletas hacen sus trabajos, pues también es verdad que necesitan entre siete u ocho semanas para ponerse en forma y regresar a competir.

Esa es una de las grandes dificultades de la cuarentena…



Hay algunos que no pueden lanzar una jabalina, saltar vallas o entrenar el salto largo en la casa, eso es claro. Antes de ir a la competencia deben entrenar como es normal, para desempeñarse bien. Es un tema que se irá analizando con el tiempo.



¿Dónde queda la seguridad de que no se van a contagiar?



Es claro que hay que tenerla en cuenta. Antes del regreso de las competencias hay que analizar la seguridad para no comprometer a nadie en ninguna parte. Hay que crear estructuras para volver a las competencias en la última parte de este año, y esa es otra de las misiones en las que estamos trabajando.



¿Han analizado la opción del atletismo sin público? Otros deportes ya están pensando en esa solución...



Ya lo hemos experimentado con The Ultimate Garden Clash, prueba de garrocha, y mucha gente estuvo pendiente de lo que pasaba. Hay otras ideas, pero sin público no es que se pueda sostener.

Sebastián Coe, presidente de la federación internacional de atletismo (IAAF) comunicó la decisión. Foto: EFE

¿Es una decisión definitiva lo que dice?



Durante algún tiempo lo podríamos hacer, pero a largo plazo, no. No queremos ver deporte sin público, sería algo sintético.



¿Y los e-sports tienen alguna opción de que los incluyan en el atletismo?



Es una posibilidad. No hay por qué descartar el uso de esa plataforma. Hay que trabajar para desarrollar nuevos programas. Hay que aceptarlos.



No hay plan B para los Olímpicos, y especialistas en medicina afirman que no se deberían hacer si no hay vacuna. ¿Qué opina?



La base es trabajar para que se realicen. No se sabe qué pasará en las próximas semanas. Es incierto porque unos países están saliendo de la pandemia, otros van en la mitad y hay otros que están comenzando, por eso es que es bien complicado mirar el panorama desde un solo punto de vista.



Pero es más seguro con la vacuna…



No ayuda mucho hablar de una vacuna o de si se hacen o no los Juegos Olímpicos. Nosotros planeamos aplazar las clasificaciones y ayudamos para que las federaciones hagan sus campeonatos. Dimos unas directrices. Lo clave es que si no se controla el tema del virus para el final de este año, la situación será muy seria.

LISANDRO RENGIGO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel