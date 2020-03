Argentina suspendió todos sus eventos deportivos durante marzo

Argentina decidió suspender todos los eventos deportivos previstos para este mes de marzo, como medida de prevención ante la propagación del nuevo coronavirus, del cual el país registra ya 19 casos, entre ellos un muerto, informó este miércoles el Ministerio de Deportes y Turismo.

La decisión abarca la suspensión de "torneos, competencias, giras preparatorias y/o evento deportivo a desarrollarse en la República Argentina", señaló un comunicado oficial.



"Es solamente para eventos que tengan participantes de países con circulación comunitaria. Por ahora no afecta a la AFA ni la Copa Libertadores (fútbol), pero las Eliminatorias Suramericanas están suspendidas", le dijo al diario 'La Nación' Matías Lammens, titular del Ministerio de Turismo y Deportes.



Por ahora, se mantiene vigente el partido de este miércoles entre River Plate y Binacional (Perú), por la Copa Libertadores, en tanto que sigue en pie la primera fecha de la Copa Superliga, prevista para comenzar este viernes con Gimnasia vs. Banfield y Patronato vs. San Lorenzo.



Al margen de la decisión de las autoridades argentinas, los organizadores aplazaron para el 20-22 de noviembre el Gran Premio de Argentina de motociclismo, que debía correrse del 17 al 19 de abril.



AFP