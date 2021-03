Vera y Beltrán, campeones de la Cordillera Trail NVX-Sport

Diego Vera y Catalina Beltrán fueron los campeones de la séptima edición de la Cordillera Trail NVX-Sport, que se llevó a cabo en el municipio de San

Antonio de Tequendama en Cundinamarca.

La prueba, que tuvo el liderazgo del experimentado equipo de Aire Libre y Aventura, encabezado por Elkin Yesid Quintana, preparó un retorno bio-seguro y responsable de los competidores y personal de logística, entre otros.



En esta oportunidad, la competencia se adelantó en medio de la contingencia del Covid-19, por lo que la organización fue bastante exigente con medidas de bioseguridad como el distanciamiento social, el uso del tapabocas reglamentario, antes y después de la competición, y el que los deportistas solo pudieran retirarse la

mascarilla luego de haber trascurrido 700 metros iniciada la competencia, es decir, cuando ya el atleta marchara en solitario por el recorrido de montaña.



Este protocolo tuvo además, entre sus características más importantes, el distribuir la participación en múltiples horarios de salida con grupos reducidos de atletas; en el caso de la séptima versión de Cordillera Trail NVX_SPOT, se llevaron a cabo salidas cada 20 minutos entre las 7:00 a.m. y las 11:00 a.m., con grupos de no más de 45 atletas, los cuales estuvieron separados en el carril de salida a una distancia mínima de dos metros en todas las direcciones.



Campeones:



Categoría hombres 21 km

1. Diego Vera 2 h 06 min 51 s

2. Jeison Parra 2 h 12 min 19 s

3. Wilson Sáenz 2 h 13 min 05 s



10 km hombre

1. Roberto Tabaquicha 1 h 19 min 18 s

2. Jhohan Rivera 1 h 24 min 38 s



21 km damas

1. Catalina Beltrán 2 h 52 min 21 s

2. Leidy Lozano 3 h 04 min 10 s



10 km damas

1. Nancy Silva 1 h 42 min 51 s

2. Nelsy Forero 1 h 50 min 10 s



