Una Copa Ryder marcada por la polémica (Llegando al 'green')

Este viernes en la madrugada se inicia el torneo más importante y apasionante que se juega por equipos en el golf, la Copa Ryder, que llega a su 44.ª edición y se realiza por primera vez en Roma, en un campo nuevo pero sensacional que con tener la firma de Jim Fazio es suficiente.

El campo del Marco Simone Golf and Country Club, en las afueras de la Ciudad Eterna, se ha preparado con mucho rigor, pero sin duda, como suele suceder, los locales tratan de favorecer a su equipo.



Esta edición también se juega por primera vez con el estigma que les dan los jugadores del LIV Golf, a quienes se tildan de desertores y mercantiles, porque simplemente se fueron a jugar en un tour patrocinado por Arabia Saudí. Es un absurdo: ¿qué tal que jugadores como Cristiano Ronaldo o Neymar no fueran llamados a sus selecciones porque también hacen parte de ligas árabes? Estúpido, sin duda.



La controversia está marcada porque los mismos jugadores la alientan. Es el caso de Rory McIlroy, quien dijo que les iba a doler más a ellos, los que se fueron, que los que estaban dentro del equipo.

El equipo estadounidense sí convocó a un jugador del LIV, y eso hace admirable al capitán Zach Johnson. A las justas deportivas hay que llevar a los mejores. Están representando a un país y a un continente, y ahí no puede haber controversias religiosas, de raza o de ningún tipo.

El bloqueo al LIV obligó a Europa a cambiar de capitán

Los europeos, que debieron llamar a su jugador más icónico y ganador de la historia, Sergio García, no lo hicieron, y prefirieron quedarse con los jugadores del Tour Europeo.



El capitán fichado y oficializado era el sueco Henrik Stenson, con los méritos para hacerlo. Fue destituido y cambiado por Luke Donald, un buen jugador que sin duda no tiene las virtudes ni los pergaminos del sueco.



No obstante, la Ryder es la gran emoción del golf, sin duda. Los mismos jugadores lo han manifestado. Incluso, es más grande que un major. Se juega por el honor, sin dinero, y estos jugadores valen millones de millones de dólares, pero el honor de representar a su patria, y en el caso del otro lado del Atlántico, a Europa, es demasiado grande y se vive con mucha intensidad. Tanto, que el silencio cuando los jugadores van a ejecutar el tiro no existe en la Ryder.



Las barras aparecen, incluso insultan a los jugadores. En 1993, Lee Janzen, en la última vez que Estados Unidos ganó en Europa, sintió el rigor: “Yo diría que descubras cualquier forma que puedas de bloquear todo el ruido”, recordó hace poco.



Habrá que ver si Estados Unidos, que viene de ganar por paliza hace dos años en Wisconsin, vuelve a ganar como visitante después de 30 años. Tiene cuatro novatos, Brian Harman, Max Homa, Sam Burns y Wyndham Clark. En el equipo europeo también hay cuatro debutantes en la Ryder, el sueco Ludvid Aberg, el danés Nicolai Hojgaard, el escocés Robert MacIntyre y el austriaco Sepp Straka.



