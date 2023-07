La Liga de básquetbol profesional de Estados Unidos anunció su primer torneo en paralelo a la temporada regular, una Copa de la NBA que tendrá su final el 9 de diciembre en Las Vegas (Nevada).

La Copa de la NBA

Denver vs. Miami, la final de la NBA. Foto: AFP

El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo que los oficiales de la liga habían discutido la idea durante 15 años antes de decidirse por un formato inspirado la Liga de Campeones del fútbol europeo (Champions League).



"Qué oportunidad perfecta para una liga global como la NBA", dijo Silver.



Silver advirtió que el encantamiento con la nueva competencia podría no ser instantaneo, con la esperanza de que los fanáticos de la NBA fueran pacientes al comienzo de la Copa.



"Se necesita un poco de tiempo para establecer una nueva tradición", dijo Silver. "En todos los deportes estamos viendo innovaciones y ahora es el momento de este torneo entre en la temporada. Así que allá vamos".



(Puede leer: Nikola Jokic: la historia de la antiestrella de la NBA, campeón con los Denver Nuggets).

🏀La NBA anunció un nuevo torneo con formato copa

🏀Se disputará entre el 3/11 y el 9/12

🏀Participarán todas las franquicias

🏀Habrá 6 grupos con 5 equipos cada uno

🏀Los ganadores de cada zona y los dos mejores segundos pasarán a la fase KO

🏀Habrá Final Four en Las Vegas pic.twitter.com/8gprxVlvOg — VarskySports (@VarskySports) July 9, 2023

El abecé del nuevo torneo

Draymond Green va a la canasta mientras Jarred Vanderbilt y LeBron James defienden. Foto: JUAN G. MABANGLO. EFE

Se sortearon seis grupos de cinco equipos cada uno, tres de la Conferencia Este y tres de la Conferencia Oeste, según los registros de la última temporada.



Cada equipo jugará dos partidos en casa y dos fuera de casa en la fase de grupos, enfrentándose una vez a cada rival del grupo. Esos juegos se jugarán los martes y viernes a partir del 3 de noviembre.



Tres ganadores de grupo y el siguiente mejor equipo en general de cada conferencia avanzarán a la ronda eliminatoria de cuartos de final.



Los ganadores avanzarán a las semifinales en Las Vegas el 7 de diciembre, con el partido por el campeonato dos noches después.



Cada jugador en el equipo campeón de ese torneo recibirá 500.000 dólares. "Estoy emocionado", dijo el entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr.



"Creo que agregará un elemento de emoción para los jugadores, los entrenadores y los fanáticos. Creo que es una gran idea".



En la Conferencia Oeste, el Grupo A estará formado por Los Angeles Lakers, Memphis, Phoenix, Utah y Portland.



El Grupo B contará con el actual campeón de la NBA Denver, New Orleans, Los Angeles Clippers, Dallas y Houston, mientras que el Grupo C incluye Golden State, San Antonio, Oklahoma City, Minnesota, Sacramento.



En la Conferencia Este, el Grupo A incluye a Filadelfia, Cleveland, Atlanta, Indiana y Detroit y el Grupo B está formado por Milwaukee, Nueva York, Miami, Washington y Charlotte. El Grupo C contará con Orlando, Chicago, Boston, Brooklyn y Toronto.

AFP

