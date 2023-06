La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) es la entidad encargada de publicar y adaptar las reglas oficiales del deporte. Cada normativa es diferente para las modalidades: FIBA, NBA y NCAA.

El baloncesto es un deporte de ritmo y alto impacto. Se practica en una cancha rectangular con una medida de 28 metros. Allí, dos equipos conformados por máximo 12 personas se enfrentan, según lo explica la entidad internacional de baloncesto.

La federación fue fundada en Ginebra el 18 de junio de 1932, dos años después de que el deporte fuera reconocido por el Comité Olímpico Internacional (COI).

Los países fundadores de la organización fueron Argentina, Checoslovaquia, Grecia, Italia, Letonia, Portugal, Rumania y Suiza. Gracias a esto, la FIBA se abrió paso en la participación olímpica profesional en 1989.

Reglas básicas del baloncesto

El baloncesto es un deporte que maneja diferentes reglas para las modalidades FIBA, NBA y NCAA. Además, dentro de la normativa se especifica que las categorías se dividen en hombres y mujeres.

A continuación, le explicamos las reglas para cada modalidad.

El baloncesto es un deporte de ritmo y alto impacto. Foto: iStock

Tiempo de juego

- El tiempo de juego para la categoría masculina en FIBA se maneja de 4x10 minutos y 5 minutos de prórroga.



- Para la NBA es de 4x12 minutos y 5 de prórroga.



- La NCAA maneja 2x20 minutos y cinco de prórroga.

Línea de tres

- FIBA es de 6.75 m (6.60 desde la línea de fondo).



- NBA 7.24 m (6.70 desde la línea de fondo).



-NCAA 6.75 m (6.60 desde la línea de fondo).

Tiempos muertos

Cada partido tiene diferentes pausas según la cantidad de tiempos jugados. Un entrenador puede solicitar tiempo muerto y hablar con el equipo para darle algunas indicaciones pertinentes.

Este deporte se practica en una cancha rectangular con una medida de 28 metros. Foto: iStock

En la FIBA los tiempos muertos se pueden dar dos en la primera parte, tres en la segunda y uno por prórroga. El tiempo siempre será de 60 segundos por bloques y nunca serán transferidos ni acumulados.



Para la NBA son 6 tiempos muertos, 2 por prórroga, 1 corto. En el segundo tiempo se puede hacer uso del restante de los tiempos.



La NCAA maneja cuatro tiempos regulares de 75 segundos y dos de 30 segundos.

Falta individual

Un total de faltas implica una sanción dentro del juego, cada modalidad maneja una cantidad específica de llamados de atención y expulsiones permitidas para un jugador.

Un total de cinco faltas personales y técnicas es el límite por el que el jugador puede ser sancionado en el juego FIBA.



NBA seis faltas o 2 técnicas por persona.



Por parte de la NCAA, los jugadores pueden ser expulsados con cinco faltas entre personal y técnicas.

Interferencia con el aro



- En la FIBA no se puede taponar el balón cuando va en trayectoria descendente hacia el aro. Una vez que toca el aro, cualquier jugador puede tocar la pelota.



- Para la NBA no se puede taponar el balón cuando va en trayectoria descendente hacia el aro.



- En la NCAA no se puede obstaculizar ni impedir el trayecto normal del balón.

Designación de números para jugadores

- En la FIBA los números de jugadores pueden ser del 1 al 99.



- NBA cualquier número del 0 al 100.



- NCAA se manejan los números del 1 al 5, del 10 al 15, del 20 y 25, así sucesivamente hasta llegar al 55.

Saltos entre dos y alternancia de posesión



- Los saltos entre dos al inicio del partido se permiten. El que pierde el salto inicial obtiene la posesión para la siguiente situación, según la FiBA.



- Saltó al inicio del partido. El que pierde el salto obtiene la posesión para comenzar el segundo y cuarto. Las demás situaciones de salto se juegan normales, según la NBA.



- La posesión alterna entre equipos a partir de todas las situaciones de salto para comenzar prórroga, según la NCAA.

