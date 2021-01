Conor McGregor: vida del temerario peleador de artes marciales mixtas

Restaban 2 minutos y 50 segundos para que finalizara el segundo asalto, de la promocionada velada del UFC-257 en Abu Dabi, Emirato Árabes Unidos, cuando recibió un fuerte golpe en el mentón, un trueno que lo levantó del piso, y enseguida llegó una contundente andanada de puños y patadas. Fulminado. De no creer. Al imbatible Conor McGregor se le fueron las luces, no tuvo oportunidad de reaccionar y casi, como en cámara lenta, besó la lona ante la mirada vengadora del estadounidense Dustin Poirier, a quien hace seis años había humillado y destrozado en el octágono en menos de dos minutos. Hasta el árbitro Herb Dean se vio sorprendido ante el apabullante dominio y detuvo la dureza de ‘El Diamante’, que esa noche tuvo el brillo más intenso de su vida.

Esta vez, The Notorius, uno de los exponentes más amados, pero también odiados de la UFC, perdió por nocaut por primera vez en su exitosa carrera como luchador de artes marciales mixtas (MMA).



McGregor perdió su invicto en un escenario que a diferencia de otras memorables jornadas de victorias, no estaba atiborrado de aficionados debido a las medidas de salud en prevención del contagio del covid-19. Eso sí, fue visto por millones de televidentes en el mundo que pagaron por ver la pelea en vivo.



Conor había comenzado en buena forma el combate, dominaba a su antojo a su rival, llevó la pelea contra las rejas, donde mejor saca provecho y usaba sus hombros como punzantes navajas, tal como lo hizo en su última pelea.



Sin embargo, las patadas bajas que le conectó Poirier tuvieron su efecto en el segundo asalto con el final inesperado. El irlandés y su tatuado cuerpo lleno de moretones y cortadas, salió del Etihad Arena cojeando y con muletas. Solo atinó a decir en tono de resignación y en voz muy baja que la patada de su rival en la rodilla “mató completamente la pierna” y que nunca antes había sentido eso.



“Simplemente no estaba tan cómodo como tenía que estar. Es la inactividad”, dijo McGregor, unas horas después de su penosa derrota en una entrevista publicada en Twitter. Pero prometió seguir luchando este año.



“Tengo que quitarme el polvo y volver y eso es todo. Eso es lo que haré”, y añadió que estaba “destrozado” por la derrota.

Patada de Conor McGregor en uno de los combates. Foto: AFP

Como si fuera poco, apenas finalizó el combate, Conor fue el blanco perfecto de críticas y memes, que sin piedad alguna fueron más allá de lo deportivo. Algunos de los que fueron sus rivales en las rejas del octágono lo atendieron en los medios de comunicación y en las redes sociales. Fue otro golpe directo a la recia personalidad del bravucón, a su estilo de vida y al desmesurado odio que genera por parte de sus contendores, sumado también, tal vez, al hecho de que su pelea se haya ubicado como la tercera con más ventas en PPV (pago por visión en la televisión por suscripción) de la compañía que preside el empresario estadounidense Dana White haya generado alguna envidia.



Uno de los primeros en mostrar su alegría por la derrota fue Khabib Nurmagomedov, pelador retirado ruso de artes marciales mixtas, dos veces campeón del mundo de Sambo y actual campeón mundial de peso ligero en UFC y quien en la actualidad tiene la racha invicta más larga en MMA, con 29 victorias. “Esto es lo que pasa cuando usas de sparring a niños pequeños", dijo.



Pero quien fue más vehemente fue el exboxeador Floyd Mayweather: “Solo sé que ese vagabundo nunca será como yo ni estará a mi nivel”. El campeón mundial de boxeo se refirió también a su ex rival, a quien venció en un cuadrilátero en agosto de 2017 y agregó que “Conor ni siquiera puede ganar en su propio deporte y está hablando de volver al boxeo para enfrentar a Pacquiao. Nadie quiere ver eso. Es como si comieras las sobras de mis sobras”.

Mayweather asesta un golpe a McGregor durante la publicitada pelea que se celebró en Las Vegas. Foto: AFP

Y el estadounidense Justin Gaethje, también protagonista en el peso ligero de las artes marciales mixtas, no se guardó nada y dijo en Espn: “No me siento mal por McGregor. Me encanta ver a un bocazas ser noqueado, no hay nada que me haga más feliz. Ver un pedazo de mierda ser sacrificado, fue genial, me encantó. Para que luego salga y diga que quiere una oportunidad por el título en una revancha con Poirier, o su entrenador, son unos idiotas. Ha sido tratado de manera especial una y otra vez y no aprovechó esta oportunidad. Habían hecho un evento para que él ganara. Ahora quiere ser el señor humilde, pero sabemos que se habría comportado de otra manera si hubiese vencido”.

De fontanero a campeón mundial

McGregor, nacido en Dublin hace 32 años, sufrió bulling durante su pasó por el colegio. Al ser más bajo y débil que sus compañeros de clase, sufría de acoso escolar. A los 16 años se inició en la disciplina de Artes Marciales Mixtas con el fin de aprender a defenderse. Antes de dedicarse a las MMA, fue fontanero. Se ganaba el dinero diario haciendo arreglos de plomería, gas, calefacción y también de instalaciones eléctricas en los suburbios de su natal Dublin.



Su padre, Tony, en ese momento, no confiaba en que pudiera ganarse la vida en la jaula, y antes de empezar a entrenar, tenía un trabajo humilde. En su niñez jugó para el Lourdes Celtic Football Club, pero a los 12 años comenzó a practicar boxeo en el Crumlin Boxing Club, disciplina que al final enfocó su exitoso destino.



Su hermana Erin es fisiculturista y modelo de fitness y fue quien influyó y ha sido determinante en la carrera deportiva. Ella le recomendó un libro titulado ‘El secreto’, que según el luchador le ha ayudado muchísimo en su trayectoria, porque despejó su mente y le dio alas para comenzar el vuelo en las artes marciales.

Conor siempre lleva a las veladas un sombrero que pertenecía a su abuelo, pese a que siempre ha dicho que no cree en supersticiones. No practica ritual alguno antes de los combates

TWITTER

Como curiosidad, Conor siempre lleva a las veladas un sombrero que pertenecía a su abuelo, pese a que siempre ha dicho que no cree en supersticiones. No practica ritual alguno antes de los combates. Lo único que lleva es el particular sombrero que heredó y luce en homenaje a su abuelo.



Una de sus ventajas entre las rejas del octágono es ser zurdo, lo cual lo hace más imprevisible en su estrategia de combate y en sus golpes, que sus rivales siente como choques eléctricos. Ha competido en peso pluma, en welter y en ligero y el 85 por ciento de sus triunfos han sido por KO y los demás por sumisión o decisión. Pero claro, tenía que llegar un revés, lo cual paró en seco una de las trayectorias más brillantes en la historia de las artes marciales mixtas.



El irlandés siempre se ha caracterizado por ser un personaje polémico tanto en los escenarios como fuera de ellos. Hace uno años publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que salía sosteniendo un arma de fuego y su cabeza estaba cubierta con una capucha. La imagen provocó la reacción de la Policía, que le abrió una investigación, aunque no pasó a mayores, luego de que el deportista se disculpara y dijera que el revólver era falso.



Dentro de su mundo copado de excentricidades también de destaca el haber posado desnudo sin ningún complejo para Espn Body Issue, una edición especial, un Magazine que muestra a reconocidos atletas en esa faceta.



En abril de 2019 se vio comprometido en un incidente tras golpear en la cabeza a otro hombre, identificado como Desmond Keogh, en el pub Marble Arch de la capital irlandesa. Se declaró culpable y condenado a pagar 1.000 euros (US $ 1.116) y enero del año pasado la cadena pública irlandesa RTE informó en Dublín de dos demandas separadas contra McGregor, a quien acusaban de causarles "daños personales físicos" a dos mujeres, pero todo quedó ahí.



Pero detrás de ese hombre, de esa máscara de piel que atrapa las cámaras y tiene millones de seguidores en todo el mundo, de esa temible fachada, hay también una persona sensible. Quién lo creyera. O así lo dio a conocer su padre hace unos años en una entrevista humana a un reconocido medio especializado en esa disciplina.

McGregor se destaca también por usar ropa exclusiva y de marca. Foto: Instagram: @thenotoriousmma

“Conor siempre ha perseguido su sueño. Tiene mucho talento, pero también muchísima dedicación. En casa, es una persona muy tranquila. Saca a pasear a los perros, monta en bicicleta y ve películas o series de televisión. Es muy leal a las personas cercanas, ayuda a cualquiera que lo necesite. Además, sigue siendo el hijo consentido de su madre. Tiene dos hermanas. Sigue viniendo a nuestra casa a tomar café y pasamos buenos ratos juntos. Sigue siendo Conor, nuestro Conor de siempre”, confesó su papá, proveniente de una muy humilde familia irlandesa.

Derrota, pero bien paga

El resultado de la pelea del pasado fin de semana fue un saldo rojo para su hoja de vida deportiva, pero su cuenta bancaria creció con muchos ceros a la derecha. Aquí cabe la frase célebre de “cuando perder es ganar”, y mucho, ya que ligada a la velada se obtienen dividendos en los contratos publicitarios y los derechos televisivos.



Pues McGregor, como la figura más famosa de la UFC, pese a que llevaba un poco más de un año sin pelar, se aseguró nada más y nada menos que 5 millones de dólares por el combate frente a Poirier, que por su parte solo recibió 1 millón de dólares, tras noquear al favorito.



Pero a esto, además, hay que sumar los dólares que le corresponden a cada uno por la cantidad de gente que haya pagado por ver la pelea en todo el mundo. Y ahí Conor cobra por ventanilla, ya que todo indica que podría embolsarse unos 20 millones de dólares adicionales.



Sin embargo, fue poco a comparación de lo máximo que ha llegado a ingresar Conor por una pelea. En 2020 contra Donald ‘Cowboy’ Cerrone se ganó 60 millones de dólares, cifra menos a la recibida por su estelar pelea contra Mayweather en la que también perdió, pero no demasiado con el generoso cheque por 85 millones de dólares.



Según la revista Forbes, el luchador más afamado de la historia de la UFC, amasa una fortuna que está valorada en 120 millones de dólares.



En su vida pública siempre está rodeado de guardaespaldas. No hace mucho daba gala de su elegancia en un lujoso hotel de Nueva York, imagen que colgó en sus redes, en la que miles de fans lo esperan y a los que saluda (sin tapabocas). Toda una celebridad es el rey del ‘trash talking’ (una forma de insulto previo en los eventos deportivos) de la UFC, que maneja a la perfección los hilos del show y la arrogancia.



“Con los gimnasios, los autos, los transportes, los vuelos y los alojamientos, estimo que estamos hablando de un campamento de 300 mil dólares por pelea”, comenta la celebridad sobre sus gastos en cada presentación.



El Señor Whiskey, como se hace llamar en sus redes sociales (su cuenta de Instagram, @thenotoriousmma), tiene 37,5 millones de seguidores.

Un hombre de lujos

Conor se enorgullece de ser el propietario de un moderno yate: el Supercar of the Sea. Este modelo, que el mismo luchador define como “cohete espacial”, fue desarrollado por la firma Lamborghini junto con Italian Sea Group. El precio de salida al mercado de este modelo, inspirado en el Lamborghini Sián, fue de 3,4 millones de dólares.

También invierte en exclusivos trajes de entre 4.000 y 10.000 dólares a la medida y tiene un amor por los relojes valiosos y de colección. En su larga lista de finos relojes presume de verdaderas joyas con las que también entrena como de un Rolex Day-Date, valorado en 30.000 dólares, y otro de una famosa joyería irlandesa, un Patek Philippe Annual Calendar. Además, en su colección personal cuenta con firmas como Breguet o el Audemars Piguet: su Royal Oak Offshore Chronograph con diamantes, valorado en 100.000 euros.

El reloj es una especie de ruleta de un casino, con una bola de cerámica en forma de globo y un diamante blanco de un quilate que gira permanentemente. La correa es de piel de cocodrilo

TWITTER

Posee un espectacular Astronomia Casino de Jacob & Co valorado en más de 544.000 euros. El reloj es una especie de ruleta de un casino, con una bola de cerámica en forma de globo y un diamante blanco de un quilate que gira permanentemente. La correa es de piel de cocodrilo y la hebilla es de oro rosado de 18 quilates. Quizá su mejor joya.

Una de los relojes de la colección de Conor. Foto: Tomado de su cuenta de Instagram

Tiene propiedades en Marbella (España), en la lujosa urbanización The Heights, a unos minutos de la playa de Nagüeles. Una lujosa casa cuyo precio rondaba el millón y medio de euros y desde donde se ve el mar Mediterráneo.



En Irlanda, con su esposa, la bella Dee Devlin, y madre de sus dos pequeños hijos, cuenta también con una casa en The Paddocks, cerca de Straffan, una propiedad en la que invirtió 2 millones de libras. Y también tiene una propiedad en Sin City, Las Vegas, cercano al famoso Boulevard. La casa tiene siete habitaciones, piscina, spa y campo de golf en el jardín trasero. Y en sus garajes guarda autos de colección, varios Lamborghinis, McLaren, Mercedes, Cadillacs y varios Rolls-Royce, entre ellos el modelo Ghost al que la casa personalizó con su apodo ‘Notorious’ antes de una estelar pelea con Eddie Álvarez, en 2016.



Y para cerrar, McGregor tiene asegurado su futuro y el de su familia con su imperio del whisky. Su marca Proper Twelve es de las más consumidas en Irlanda. El nombre de su whisky, según ha explicado el luchador en varias ocasiones, es un homenaje al suburbio donde creció: Crumlin, en Dublin 12, y además está elaborado junto a la destilería de whisky más antigua del mundo, Eire Born Spirits. Y también maneja su propia app de entrenamiento, denominada McGregor Fast, otro de sus boyantes negocios.

Su presente y futuro

McGregor, tras la paliza recibida, podría estar sin subir al octágono durante seis meses. MMA.tv, que es el organismo oficial de la Asociación de Comisiones de Boxeo, confirmó a MixedMartialArts que la superestrella tiene una incapacidad física y médica durante ese tiempo. Esto significa que, a menos que reciba el visto bueno de un médico, no podrá volver a pelear hasta julio.

McGregor puede volver después de 45 días si demuestra con una radiografía que su tibia derecha está bien. Y tiene prohibido el contacto durante un mes.

Conor McGregor y su trabajado estado físico de su cuerpo. Foto: Tomado de su cuenta de Instagram

El futuro inmediato de The Notorius es esperar más de lo previsto. A sus 32 años y tras 27 peleas, se habla ya de un tercer capítulo ante Poirier. En 2014 ganó McGregor, ahora se impuso The Diamond y una tercera pelea acabaría con el empate. Antes de su derrota, McGregor vislumbraba un combate de boxeo contra Manny Pacquiao que tenía prácticamente cerrado y que aún no descarta.



Por dinero y show no se preocupa. Conor McGregor volverá más fuerte, como ya lo anticipó.



JAVIER ARANA

ELTIEMPO.COM

@arana_javier