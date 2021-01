'Estoy destrozado': Conor McGregor tras la derrota por nocaut

Este sábado se llevó a cabo, en Abu Dabi, el gran combate de la Ultimate Fighting Championship (UFC) entre la superestrella de las artes marciales mixtas, Conor McGregor y el estadounidense Dustin Poirier.



El encuentro fue tan apasionante como prometía, pero con un final amargo para McGregor, quien a dos minutos de pelea del segundo asalto, perdió el equilibrio por los golpes propiciados por Poirier y cayó. Otorgando así la victoria por nocaut al estadounidense.



(Entrevista: Fernando Gaviria habló de todo, duro y de frente).

La batalla era catalogada como el gran regreso de McGregor a la jaula, el tercero para ser más exactos, pues esta no es la primera vez que el luchador pelea después de anunciar su retiro. Lo cierto es que, pese a que aspiraba entregarle una gran actuación a sus fanáticos, su esfuerzo no le alcanzó para recuperar el título de peso ligero.



Por primera vez en toda su carrera en las artes marciales mixtas el irlandés fue vencido por nocaut. De hecho, sus derrotas anteriores generalmente habían sido por sumisión.



(De interés: Brady vs. Rodgers, duelo estelar en la NFL).

(¿Nos lee desde la App? Vea las imágenes aquí).

El encuentro

El primer round parecía parejo, después de un intercambio de puños Poirier logra derribar a McGregor, pero éste logra levantarse y ataca mostrándose poderoso frente a su oponente. De hecho, aunque el estadounidense responde con patadas y puños, el irlandés fue explosivo con su 'striking'.



Pero en el segundo asalto Poirier logró desmantelar al ex campeón de dos divisiones. Con fuertes golpes en la pantorrilla y algunos puños en el rostro logró acorralarlo contra la maya del cuadrilátero para rematarlo con un gancho corto de derecha que lo derribó sobre la lona.



(Video: vea los goles del partido Milan vs. Atalanta, Zapata, figura).



McGregor estuvo tirado en la lona durante algunos segundos, lucía cansado y aturdido.

(¿Nos lee desde la App? Encuentre el video aquí).

La inactividad le jugó una mala pasada

Uno de los factores que, de acuerdo con los expertos y el mismo McGregor, jugaron en su contra fue el tiempo que lleva inactivo. Su último combate fue hace un año contra Donald Cerrone y, aunque salió victorioso, desde que perdió, en 2018, contra Khabib Nurmagomedov, solo ha tenido 40 segundos de pelea.



(Además: Un bosque y los excéntricos regalos que se da Zlatan Ibrahimovic).

(¿Nos lee desde la App? Encuentre el video aquí).



"Es difícil superar la inactividad durante largos períodos de tiempo.. Las patadas de pierna fueron buenas. Esa pierna estaba muerta. Dustin es un luchador. Tengo que desempolvarlo y volver. Eso es todo y eso es lo que haré. Necesito actividad", fueron las declaraciones del excampeón para la prensa.



(Siga leyendo: Comunidad científica responde fuerte declaración del ‘Cantante del gol’).



Y agregó: "estoy destrozado, es algo difícil de digerir. Solo quiero volver al hotel y relajarme con mis hijos y reagruparme".



Tendencias EL TIEMPO