Con silla de ruedas prestada, Sanclemente correrá la en Chicago

El atleta Paralímpico colombiano Francisco Sanclemente tendrá que correr con una silla de ruedas que no es la suya en la marathon de Chicago. Al llegar a esta ciudad la Aerolínea American Airlines le entregó destrozada su silla de ruedas de competencia, razón por la cual la organización de la carrera tuvo que suministrarle una silla de ruedas que no es a su medida y que pesa un kilo más que con la que él compite normalmente

Silla de ruedas dañada Francisco Sanclemente. Foto:

No obstante Sanclemente, no se da por vencido, y dice estar con las ganas intactas de dejar en alto una vez más el nombre de Colombia, "Para mí es un honor ser el único atleta Colombiano en ser invitado como atleta élite a esta carrera que hace parte de las World Marathon Maior (Mayores Maratones del Mundo), y desde niño aprendí que pueden fallar las herramientas pero no la cabeza".



Francisco viene de ganar por tercera vez la Maratón de Buenos Aires el pasado 23 de septiembre, y después de Chicago estará afrontando un Open en Barranquilla organizado por el Comité Paralímpico Colombiano y la Maratón de New York el 4 de noviembre.