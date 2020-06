Camilo Villegas se inspiró y se metió en la pelea por otro título

El golfista colombiano Camilo Villegas le sacó provecho a su regreso a competencia tras la cuarentena por el covid-19 y tras vivir momentos complicados por la salud de su hija, Mía, de 2 años.

El miércoles, en una rueda de prensa previa al Korn Ferry Challenge, el primer torneo del circuito alterno del golf estadounidense, Villegas, ganador de cuatro torneos en el PGA Tour, se refirió a la salud de Mía y reveló que tiene un tumor cerebral.



Ya en competencia, Villegas mostró de nuevo un gran nivel y entregó una tarjeta de 67 golpes, tres bajo par, para meterse entre los diez primeros del torneo.



“El mensaje es que no se sientan mal por nosotros, que nos manden toda la buena energía como lo hicieron conmigo siempre en mi carrera y ahora con mi hija”, declaró Villegas al final de la ronda.



“Estoy contento de estar jugando acá, el golf ha sido mi vida. Tomé la decisión el lunes por la noche. No fue fácil hacer pública la situación de mi hija, pero me vuelvo cada vez más tranquilo y más privado”, agregó Villegas.



El antioqueño volvió a jugar en enero de este año luego de 21 meses, tras recuperarse de una lesión en el hombro. Ha disputado tres torneos en el Korn Ferry Tour, de los cuales superó el corte en dos y en uno de ellos, el Country Club de Bogotá Championship, estuvo cerca de ganar: fue cuarto.



Villegas también reapareció en el PGA Tour antes de la suspensión por la pandemia de covid-19: jugó el Honda Classic, torneo que ganó en 2010, pero no pudo llegar al fin de semana.



En el Korn Ferry Challenge at TPC Sawgrass hay otros dos colombianos en competencia: Marcelo Rozo ocupa el puesto 24, con 68 golpes (-2), y Nicolás Echavarría está en la casilla 118, con 73 impactos (+3).



