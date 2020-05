‘Sin prisa, un error nos haría retroceder’: presidente del COC

El presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, ratificó que la prioridad ahora es la protección de la salud, por encima de la reanudación de las competencias deportivas, y que el regreso a la actividad se hará gradualmente.

La declaración de Medina se dio en medio de una rueda de prensa virtual en la que se presentó el protocolo y las medidas sanitarias para la reactivación de los deportes individuales.



(Le puede interesar: ¿Por qué Nairo no podrá correr la Vuelta a España?



“Nuestra preocupación ha sido proteger la salud de los atletas. Ante el insistente llamado de ellos y de las federaciones, siempre hemos puesto por delante los condicionamientos vigentes en el país y el mensaje de que no podemos tener prisa, porque cualquier error nos puede hacer retroceder quién sabe cuánto tiempo”, dijo Medina.



El dirigente deportivo agregó que todos los pasos que se den para la reactivación de la actividad física se tienen que dar cumpliendo con las recomendaciones médicas en medio de la pandemia de covid-19.



(En otras noticias: Todo listo para este sábado: ¡vuelve la acción de la UFC en EE. UU.!)



“Es muy importante tener un compromiso de la comunidad, atletas, lideres dirigentes; reactivar el deporte de manera segura, para seguir avanzando y no retroceder. Fue importante esta coordinación, porque es con un solo propósito, que es ser eficiente y lejos de cometer errores”, agregó el presidente del Comité Olímpico Colombiano.



En la conferencia, que se realizó a través de Facebook, participaron, además, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, y el médico Mauricio Serrato.



DEPORTES