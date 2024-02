Cinco colombianos buscan la hazaña en el regreso del Korn Ferry Tour de golf a Bogotá

El Korn Ferry Tour tendrá desde este jueves su parada en Colombia, en la que estará en juego una bolsa de un millón de dólares, la más alta que entrega un certamen deportivo en el país. Con 156 jugadores de 17 países, se pondrá en marcha el Astara Golf Championship by MasterCard.

"Estamos emocionados que el Korn Ferry Tour y el PGA Tour sean parte del impacto que el golf tiene en Colombia y en la región. Este certamen es uno de los mejores del circuito en el mundo porque su ambiente les sirve a los jugadores de preparación para, en su futuro, competir en el PGA Tour", dijo en rueda de prensa Alex Baldwin, presidenta del circuito.

En 14 ediciones, varias de las figuras actuales del golf mundial pasaron por este torneo. Nombres como los de los estadounidenses Jordan Spieth, Patrick Cantlay y Keegan Bradley han hecho parte de la historia del certamen, que se juega en el tradicional Country Club de Bogotá.



Este año, de nuevo, los dos campos del Country Club están a disposición de los participantes: Fundadores y Pacos y Fabios. Las dos últimas rondas serán en el primero de ellos, que ha sido sede de todas las ediciones desde 2010.

La cuota nacional en el Astara Golf Championship

Cinco colombianos intentarán repetir la hazaña de Juan Sebastián Muñoz. El bogotano, ganador de un torneo en el PGA Tour y hoy jugador del LIV Golf, logró en esta cancha su primera victoria como profesional en 2016, cuando llegó al torneo por la vía de la invitación de los organizadores. Ese triunfo le permitió conseguir la tarjeta en el circuito estadounidense y seguir su crecimiento.



Dos profesionales locales estarán en competencia. Uno de ellos, Marcelo Rozo, que regresa tras superar una lesión y el único, por ahora, con tarjeta en el circuito.



“Es un gusto volver a estar y competir frente a la gente cercana, en mi ciudad. Estoy enfocado en el día a día, contento de estar de nuevo compitiendo después 15 meses en el Korn Ferry, con gratitud de hacer lo que me gusta. Viví un proceso complicado con la lesión de muñeca, pero de crecimiento personal y profesional”, señaló Rozo.

Marcelo Rozo, golfista colombiano. Foto: Enrique Berardi / PGA Tour

Por su parte, Ricardo Celia tiene su cuarta participación en el torneo, luego de un 2023 con buenas sensaciones, en especial en los torneos de ciclo olímpico: ganó bronce en los Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y quedó muy cerca de ese metal en los Panamericanos de Santiago: acabó en la cuarta casilla, con un gran cierre.



"Estoy muy contento y emocionado de jugar esta semana en Bogotá en el torneo más importante del país. Me parece un campazo, me gusta muchísimo. Es la cuarta vez que participo, estuve en buena posición la última en 2019. He hecho un buen trabajo este último año, así que llego con mucha confianza. Espero completar una buena semana", dijo Celia.

Ricardo Celia, golfista colombiano. Foto: Carlos Avendaño - Fedegolf



La cuota local la completan tres aficionados: Daniel Faccini, ganador del torneo interno del Country Club, y Santiago Álvarez y Santiago Leal, que sorprendieron a los profesionales para ganar el último torneo de clasificación, disputado la semana pasada.



El australiano Rhein Gibson defenderá la corona que ganó hace un año en estos campos, con una gran cuota de jugadores latinoamericanos, entre ellos, dos campeones del Latin America Amateur Championship, el mexicano Álvaro Ortiz y el argentino Mateo Fernández de Oliveira.



