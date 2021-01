'Pipe' Urueta, positivo con covid horas antes de la final del béisbol

Positivo con covid-19 resultó el colombiano Luis 'Pipe' Urueta, anunció el equipo que él orienta en República Dominicana, Gigantes del Cibao, horas antes del último partido por el título del béisbol profesional de ese país ante Águilas Cibaeñas.

Urueta, nacido en Barranquilla y primer mánager colombiano en actuar como tal en Grandes Ligas en 2020, no pudo dirigir los últimos tres partidos en la pelota dominicana por lo que se creía era una intoxicación.



(Le puede interesar: Millonarios tiene acuerdo verbal con Fernando Uribe)



Desde entonces, su equipo que ganaba la serie final 2-1, apenas triunfó en un juego y perdió dos, quedando empatada a tres, por lo que es necesario el séptimo desafío.



Pruebas cuyos resultados se conocieron este lunes, tras amanecer el domingo con fiebre, revelaron que Urueta era positivo de covid-19. También hay dos peloteros incapacitados por el mismo virus: los lanzadores Yerry de los Santos y Édgar Santana.



El entrenador colombiano no permanece incomunicado, pero no se supo si permanece en el lugar de su alojamiento o en centro de salud.





BARRANQUILLA