Acabó el sueño: Argentina venció a Colombia y va a los Olímpicos

El seleccionado de Argentina derrotó 3-1 al colombiano y consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tras ganar el partido definitivo 3-1 en el Preolímpico del voleibol femenino disputado en Bogotá.

Argentina derrotó a las locales 25-16, 21-25, 16-25 y 25-23 para un triunfo contundente que le dio la casilla por segunda vez consecutiva a los Juegos.



El primer set fue bien planificado por las colombianos, que pusieron en aprietos a la ofensiva argentina. Segovia y Soto se encargaron de evitar los puntos de Constanza Lezcano y de Lucía Fresco, las más efectivas.



Rizola lo supo hacer. El trabajo de bloqueo fue bueno y eso sirvió para evitar que le marcaran puntos claves. Y en el ataque, Segovia y Coneo tuvieron un buen comienzo y fueron ayudadas por la potencia en el remate de Martínez. Y en 27 minutos 23 segundos, Colombia logró la victoria 25-16, pisó duro y dio un golpe psicológico a las gauchas. Segovia y Coneo, con cuatro puntos, fueron las más efectivas en el local, mientras que Paula Nizetich, con igual número de puntos, fue la mejor en la visita.

La segunda parte estuvo más intensa. Lógicamente, Argentina no podía ceder, era la debacle, mientras que las colombianas tenían que mantener el mismo esquema que le dio resultado en la primera parte.

Selección Colombia de Voleibol Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO





Las jugadoras visitantes salieron en busca de no caer en el trampa y desafiaron la defensa local. En los primeros minutos, Elina Rodríguez y Lezcano se recuperaron, pero Marín entró en acción, secundada por Martínez y Coneo y una vez el bloqueo fue efectivo.



Gran momento vivió la líbero de Colombia, Camila Gómez, expectante en la recepción y colocación. Cada punto fue muy peleado. Se notó que los dos equipos se estudiaron, que no escatimaron esfuerzos para conocer las fortalezas y debilidades, eso se vio en la cancha, pues hubo momentos de puntos largos.



Era el momento clave del juego. No se admitían errores no forzados. Se tenía que pelear cada punto y las argentinas salieron más decididas. La meta, primero, que no se alargara el marcador, y lo hicieron, mantuvieran corta la diferencia y hasta en momentos se fueron arriba. Ganar el segundo tiempo era lo ideal para Colombia, entrarían al tercero más confiadas y tranquilas, mientras que por el lados de sus oponentes perder era despedirse, prácticamente, de Tokio.



El público en la tribuna empujó. No se cansó de alentar, era el momento preciso, clave para que el camino se aclarara.



Argentina estuvo más clara que su rival y el 25-21 a su favor fue fruto del trabajo y la movilidad ofensiva de sus jugadores. Juego empatado 1-1 y ambos partieron de cero. Segovia y Coneo, nuevamente, con cinco unidades, las que mejor se reportaron en la planilla local. Bianca Farriol y Rodríguez, también con cinco, las más destacadas en el visitante.

En acción, la Selección Colombia de Voleibol Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO



El arranque del tercer seto no fue el mejor para las colombianas, mientras que las Argentinas sacaron a relucir su experiencia. Las dirigidas por el brasileño Rizola tuvieron momentos difíciles, no se encontraron en la cancha, no pudieron descifrar la ofensiva y los cambios del sexteto gaucho y se vieron abajo. La armadora argentina, Victoria Mayer, fue clave en estos instantes con su apoyo ofensivo desde la mitad del campo.



La diferencia se alargó a favor del elenco celeste, entre tanto, Colombia entró en un mar de indecisiones que la llevaron a cometer errores infantiles. El desespero se apoderó del equipo local. Y si en el primer set el bloque defensivo de las colombianas fue efectivo, en el tercero de poco sirvió. La victoria en el tercer tiempo para el equipo argentino fue justo y el 2-1 fue el preámbulo para la victoria del juego. Argentina ganó 16-25. Daniela Bulaich fue la mejor de la visita con siete puntos.



Y el cuarto set confirmó lo que pasó en el tercero: una Argentina metida en el partido, leyendo mejor el juego y definiendo con cambios de ritmo, mientras las colombianas lucieron estáticas y erróneas. Y para completar, el público se apagó, no volvió a alentar a las jugadoras colombianas. Corría el minuto 10, cuando todo cambió. Colombia tomó un segundo aire, pero cuando entró en ritmo, tuvo contra las cuerdas a su rival y se veía que reaccionaba, un pelotazo en la cara de Coneo paró el juego, le quitó el ritmo al elenco nacional y jugó a favor de Argentina.



Al final, las visitantes ganaron el set y consiguieron el cupo a los Olímpicos de Tokio, frente a la tristeza de toda Colombia.

Todo listo para que Colombia y Argentina disputen un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ⁦@ELTIEMPO⁩ pic.twitter.com/k6xYXc0hk4 — Lisandro Rengifo (@LisandroAbel) January 10, 2020

LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel