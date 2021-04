Colombia suma tres triunfos en mundial de boxeo juvenil

Un triunfo y tres derrotas fue el saldo colombiano, el jueves, en el marco del tercer día de competencias del torneo mundial de boxeo juvenil que se disputa en Kielce (Polonia).

John Orobio, en la categoría de los 60 kilogramos, entregó el tercer éxito en el campeonato a la delegación nacional al vencer por decisión 5-0 a Randy Abod, de Israel, mostrando gran velocidad de manos y excelentes desplazamientos.



Orobio enfrentará el próximo domingo al rumano Cristinel Mazareanu, que derrotó por fallo 4-1 al danés Elías Dorissi.



Las derrotas nacionales, que acumula siete, todas por decisiones unánimes, las sufrieron el 52 Juan Palacios (ante el japonés Daiya Kira), la 54 María Martínez (frente a la polaca Karolina Ampulska) y la 69 Deyaneira Casas (contra la india Arundhati Choudhary).



Este viernes estarán en acción tres colombianos: en 64, Carlos Sánchez vs Mikal Zainulabidov (Rusia); en 75, Santiago Rivera vs. Mikhail Usov (Rusia), y en 81, Sebastián Moreno vs. Delil Dadaev (Alemania).



El sábado lo harán dos: el 56 José Valdez ante Sachin, de India, y la debutante de 75 Luisa Vásquez frente a Sokhi¿ba Ruzmetova, de Uzbekistán.



Y el domingo, además de Orobio, estará en acción Camila Camilo, de 60, buscando asegurar bronce ante la india Vinka.



BARRANQUILLA