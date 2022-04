WIN SPORTS +

7:40 p.m.: Primera B, Real Cartagena vs. Chicó

STAR +

12 m: fútbol de España, Mallorca vs. Alavés

2:40 p.m.: Villarreal vs. Valencia

2 p.m.: fútbol de Inglaterra, Liverpool vs. Manchester United

2 p.m.: fútbol de Italia, Inter vs. Milan

9 p.m.: fútbol de México, Mazatlán vs. Santo Laguna



CLARO SPORTS

7 p.m.: fútbol de México, Pachuca vs. Puebla

9 p.m.: Guadalajara vs. Tijuana



ESPN 3

9 p.m.: Grandes Ligas, Atlanta Los Ángeles Dodgers



DIRECTV

Canal 610 0 619

1:45 p.m.: fútbol de Alemania, Hamburgo vs. Freiburgo

2 p.m.: fútbol de España, Betis vs. Elche

7 p.m.: fútbol de México, Necaxa vs. Tigres

9 p.m.: Toluca vs. Juárez



Deportes