Colombia se despide de la Serie del Caribe sin conocer la victoria

México despidió a Colombia de la Serie del Caribe 2020 de béisbol con una derrota vía blanqueada de 4-0 en el segundo partido de la quinta jornada del torneo, que se realiza en el estadio Hiram Bithorn de la capital puertorriqueña.

Los aztecas terminaron con marca de 4-1 en la ronda clasificatoria. Mientras que Colombia no conoció la victoria en su debut en la Serie del Caribe 0-5. Edgar Torres lanzó una joya desde el montículo para los aztecas.



En siete y dos tercios de entrada solo permitió un inatrapable, ponchó a seis bateadores y regaló una base por bolas.



"La salida de Edgar Torres me atrevo a decir es la mejor salida del torneo. Solamente un imparable, una base en 97 pitcheos. La verdad que fue estupenda su salida", destacó el mánager mexicano Benjamín Gil, mientras le daba crédito a la participación de Colombia en el torneo.



México consiguió sus primeras dos carreras en la parte baja del quinto episodio. Un lanzamiento salvaje del lanzador Edison Frias permitió la primera anotación de los aztecas en las piernas de Juan Carlos Gamboa, quien se había embasado con un sencillo. Imparable del jardinero central Rico Noel empujó a José Guadalupe Chávez, para la segunda carrera.



En la séptima entrada, México volvió al ataque esta vez con un jonrón de dos carreras de Ramiro Peña. El dirigente colombiano, Ozney Guillén, destacó la férrea labor que hizo su novena a pesar de no haber conseguido una victoria.



"Los muchachos pelearon todos los días. Ninguna persona puede decirme a mi que no lo pelearon. El talento está ahí", dijo Guillén al final del partido.



En la tribuna una vez más los fanáticos mexicanos no decepcionaron. Aunque la asistencia del partido no fue abrumadora los miles que se dieron cita pintaron las gradas con los colores de la bandera mexicana, rojo, verde y blanco. Y ni hablar de las famosas matracas con las que le pusieron música al encuentro.