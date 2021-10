Colombia estará, desde el lunes, en el Mundial de Boxeo de Belgrado 

Con el peso pluma Yilmar González, Colombia inicia este lunes su participación en el mundial de boxeo masculino de mayores, en Belgrado (Serbia), campeonato que entregará 2,6 millones de dólares en premiación a los medallistas de las 13 categorías.



(Le puede interesar: ¿Osorio se va o se queda?, esto dijo el DT sobre su futuro en el América)

Campeón nacional de la categoría, González, que reemplaza al veterano Céiber Ávila, combatirá sobre las 11:15 de la mañana (hora colombiana) ante Giorgos Stavron, de Chipre. En la categoría hay 44 competidores.

El martes va Yuberjen Martínez



Colombia, que llevó ocho pegadores, tendrá el martes el debut de su capitán y medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, Yuberjen Martínez, que tendrá de oponente al inglés Kiaran Macdonald, de 31 años y marca de 21 triunfos contra 10 derrotas.



En la categoría mosca, ahora en 51 kilogramos (era 52) se registraron 32 peleadores y el colombiano podría pelear en la segunda ronda, el primero de noviembre, frente al japonés Tanaka.



(Lea además: Fuertes incidentes tras la derrota de América contra Nacional)



"Es el mismo de Tokio", dijo José Salinas, entrenador de Colombia, cuando EL TIEMPO le preguntó si el que aparece como Syogo Tanaka era otro diferente a Ryomei Tanaka, vencedor del colombiano en la localista decisión de la disputa por el bronce de los pasados Juegos Olímpicos de Tokio.



Tanaka también se estrenará el martes contra el búlgaro Dzianis Salotskikh.



Y si Yuberjen avanza podría darse la pelea, el 2 de noviembre, contra el uzbeco Hasanboy Dusmatov, su verdugo en la final de los Juegos Olímpicos de Río.



Mañana también entrará en acción el peso mediano Diego Motoa frente a Vytautas Balsys, de Lituania.

El debut de los otros colombianos

El miércoles 27: el ligero Duván Zuleta contra Diego Mamic, de Croacia y el medio ligero Jhonathan Arboleda vs. Dumitav Vicol, de Rumania.



El jueves 28: El superpesado Cristian Salcedo vs. el uzbeco Koppany Fehor, en segunda ronda.



(Lea además: Osorio se disculpa con la afición de Santa Fe por incidente en El Campín)





El viernes 29: el gallo Juan Palacios vs, Billal Bennama, de Francia.



El sábado 30, el welter ligero José Viáfara, en segunda ronda, contra el ganador de Gianlugi Malanga (Italia) y Brandon McCarthy (Irlanda).





BARRANQUILLA

Más noticias de deportes

-Rayo Vallecano, con Falcao, cede terreno en España



-Millonarios está de fiesta: victoria y goleada al Junior



-Koeman y sus lamentos, luego de caer con el Real Madrid