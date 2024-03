Colombia lució en el Maratón CAF Caracas con podio en los 21 y los 42 km

El Maratón CAF Caracas se ha convertido, a través de los años, en una carrera en la que los atletas colombianos corren como en casa, tras los resultados obtenidos tanto en la distancia de los 42 km como en la de los 21 km.

En la prueba de la media maratón, Colombia hizo el 1-2, por intermedio de Mauricio González, de Bogotá, y David Gómez, del Equipo Élite Asics. El podio lo completó el venezolano Whinton José Palma.

Los ganadores

Los dos atletas colombianos tomaron la iniciativa desde el comienzo de la prueba, en la que Mauricio hizo un cambio de ritmo en el kilómetro dos, y aunque David quiso seguirlo, las piernas no respondieron como esperaba.

“Cuando pasamos el kilómetro dos, Mauricio atacó y quise intentar irme con él, pero las sensaciones con las piernas no eran las mejores. Después me atacaron los venezolanos Luis Orta y Whinton. En el km 11 alcancé a Orta, y a Whinton lo conecté a falta de un kilómetro para la meta. Me animé y le di fuerte para que no me alcanzara”, contó el corredor del Equipo Élite Asics, quien hace exactamente un mes corrió en el Maratón de Sevilla, donde logró una marca de 2:11:27.

En la meta, Mauricio se impuso con un tiempo de 1:05:26, seguido de David Gómez, con 1:06:08, y el podio lo completó el local Whinton José Palma, con 1:06:14.

Y entre las mujeres, la otra colombiana que lució fue Alexandra Aldana, también del Equipo Élite Asics, quien se ubicó segunda en la media maratón, con un registro de 1:16:11, con el que mejoró su marca personal, que tenía en 1:16:43.

La prueba la ganó la venezolana Joselyn Brea, con un tiempo de 1:12:35, que se convierte en récord nacional para su país. Joselyn, quien viene de ser campeona panamericana de 1.500 y 5.000 metros, se impuso sobre la colombiana, segunda en el podio, y la también local Egris Arias, tercera con 1:18:54.

“Las sensaciones fueron muy buenas y me sentí muy sólida a pesar de que tuve un pequeño resfriado. El recorrido tenía una ruta exigente, con subidas y bajadas, pero para eso entrenamos. Quiero agradecer a mi Equipo Elite Asics, porque gracias a ellos estoy aquí, y la verdad es que estoy muy contenta porque me voy convencida de que puedo mejorar y sé que tengo una mejor marca en mis piernas”, dijo por su parte Alexandra.

Entre tanto, en la competencia de los 42 kilómetros se impuso la nariñense Lina Pantoja, quien venía de ser la campeona de los 10.000 metros y medallista de bronce en el maratón de los Juegos Nacionales del Eje Cafetero.

La atleta colombiana terminó con un tiempo de 2:41:59, seguida de la boliviana Irma Vila (2:53:32) y la peruana Margarita Núñez (2:54:16), segunda y tercera, respectivamente, mientras que la también colombiana Palmenia Agudelo, campeona del maratón en los Juegos Nacionales, se ubicó cuarta, con 2:55:09.

Por último, en la prueba de los varones ganó el argentino David Prudencio Rodríguez, con un registro de 2:21:21.