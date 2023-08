La Selección Colombia de Voleibol femenina logró la victoria en el su primer partido del Campeonato Suramericano, que se lleva a cabo en Recife, Brasil, 3-0 sobre su similar de Chile.

El triunfo le viene bien al sexteto dirigido por el brasileño, Antonio Rizola, que quiere llegar a disputar el título del certamen contra el seleccionado local.

(Jhon Jader Durán: vea su espectacular golazo, el primero con Aston Villa)(Gerard Piqué, orgulloso: Clara Chía, el 'Sexy Symbol' de la moda en España)

¿Sobradas?

Las colombianas sometieron a su rival con parciales 10-15, 24-26 y 13-25, para un triunfo limpio y contundente.



No fue tan complicado lo que paso en la cancha, púes las colombianas, desde el primer instante, se fueron arriba en el marcador y no dejaron que sus rivales se les acercaran.



Chile fue un fuerte oponente solo en el segundo set, cuando puso contra la pared a su oponente, forzando un largo tiempo, pero de resto el ataque fue muy tímido y la defensa flaqueó frente a la arremetida colombiana.

Facebook Twitter Linkedin

Antonio Rizola, DT de Colombia. Foto: Prensa Suramericano de Voleibol



“Hay que ir bien arriba, bloquearlo y abrir la defensa para sorprender a Chile”, les dijo Rizola a sus dirigidas. Ya para la tercera parte, y con el marcador a favor 2-0, Colombia entró más tranquila y definió el juego a su favor.



Una vez más Amanda Coneo fue gran figura y se apoyó en Dayana Segovia, que también se destacó.

Una baja



La Selección Colombia tiene una gran ausente, se trata de la capitana, María Alejandra Marín, quien se recupera de una lesión en Bogotá.



“No puedo asistir al torneo, pero les haré fuerza a mis compañeras. Preferimos no ir al Suramericano y estar preparadas de la mejor forma para el preolímpico. No es una lesión grave, sino que decimos no arriesgarnos”, comentó Marín.



Ese certamen, en el que se jugará una casilla a los Juegos de París, será entre Del el 16 y el 24 de septiembre próximo en Polonia.



Colombia tiene como máximo objetivo ir a París, pues ese fue la meta que se propuso la federación con el DT, Rizola, desde que el brasileño asumió la dirección técnica.

(Lionel Messi: el golazo que llevó al Inter Miami al desempate en la Leagues Cup)