Colombia jugará la Serie del Caribe

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe informó, de manera oficial, la participación en la Serie del Caribe San Juan 2020 del Equipo Campeón del torneo 2019-2020 de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano (LPB), en los juegos que se llevarán a cabo del primero al 7 de febrero.

Además, comunicó que el Equipo Campeón de la Serie Nacional Cubana, que iba a participar en su calidad de invitado al evento se encuentra imposibilitado de hacerlo por condiciones fuera de su control.



Aun cuando las autoridades migratorias del Gobierno de los Estados Unidos, a través del Consulado General en República Dominicana, brindaron todas las facilidades para permitir el trámite de visa para la delegación cubana que asistiría a San Juan, haciendo los trámites en Santo Domingo, la obtención de visas para la delegación cubana se dificultó, dado que los tiempos en que termina su torneo y logística de traslados, hacían improbable asegurar el visado completo antes de iniciar el evento en Puerto Rico.



“Quedamos muy agradecidos con todo el esfuerzo hecho por Consulado General de Estados Unidos en la República Dominicana, para ofrecer las mejores condiciones para alcanzar el visado de la delegación cubana, y tenemos el firme propósito como Confederación que las puertas estén abiertas para que el representativo de la Serie Nacional Cubana mantenga su participación como país invitado en la edición de la Serie del Caribe 2021, programada a realizarse en la ciudad de Mazatlán, en México”, dijo el Comisionado del Caribe Juan F. Puello Herrera.



Según el dirigente, el evento cuenta con la solidez necesaria para hacer frente a cualquier inconveniente que se le presente, y aún más se ha probado que sale más fortalecido con cada reto, por lo que auguró un gran éxito para San Juan 2020.



“Aunque lamentamos en gran manera que la delegación cubana no pueda participar de la Serie del Caribe 2020, nos llena de alegría y satisfacción que Colombia se una al evento. Sabemos que el evento será uno de calidad y competitividad y que todos los equipos darán el máximo para conseguir el título de ganador”, precisó Por su parte Anaymir Muñoz, de MB Sports, compañía productora del evento.



Los clientes que ya tienen boletos, éstos serán honrados para la fecha y hora del juego que compro donde ahora participará el equipo de Colombia.



Si no desea asistir al juego, tendrá hasta las 5:00 PM del lunes, 20 de enero de 2020 para reclamar su reembolso o cambio para otro juego. Luego de esta fecha no se aceptarán reclamaciones de reembolso ni cambios.



Las semifinales colombianas para escoger el representante van 1-1: entre los barranquilleros Caimanes (actual campeón) y Gigantes y Toros de Sincelejo y Vaqueros de Montería.



Se reanudan este lunes las semifinales en Barranquilla y Montería.



