Campamento de baloncesto con aval de la NBA se hará en Colombia

La National Basketball Association (NBA), la Federación Internacional de Basquetbol (FIBA) y la Federación Colombiana de Basquetbol anunciaron la décima edición del campamento Basketball Without Borders (BWB) Americas que se llevará a cabo del 24 al 27 de junio en el ColiseoIván de Bedout en Medellín, Colombia, siendo esta la primera ocasión en que el programa global de desarrollo y comunidad de la NBA y la FIBA llegue a Colombia.

BWB Americas 2019 reunirá a más de 60 de los mejores jugadores de preparatoria, hombres y mujeres, de Norte y Sudamérica para aprender directamente de los jugadores y entrenadores de la NBA y la FIBA, y para competir contra los mejores jugadores jóvenes de la región.



BWB Americas 2019 también incluirá actividades del NBA Cares y del Jr. NBA con jóvenes en Medellín en asociación con organizaciones comunitarias locales.



NIKE, socio global del BWB desde 2002, vestirá a los jugadores y entrenadores con ropa y calzado NIKE.



La NBA y la FIBA han organizado 57 campamentos BWB en 36 ciudades en 28 países en seis continentes.



El BWB ha recibido a más de 3,400 participantes de 129 países y territorios. Más de 290 jugadores actuales y ex jugadores de la NBA/WNBA se han unido a más de 230 miembros del equipo de la NBA de los 30 equipos de la liga, con 60 ex participantes del BWB reclutados en la NBA o firmados como agentes libres.



Entre los 108 jugadores internacionales en los rosters durante la noche de apertura de la temporada 2018-19, hubo un récord de 27 ex campistas del BWB, entre ellos: Deandre Ayton (Phoenix Suns; Bahamas; BWB Global 2016), Kelly Olynyk (Miami Heat; Canadá; BWB Américas 2009), y Bruno Caboclo (Memphis Grizzlies; Brasil; BWB Americas 2013).



