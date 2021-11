Colombia gana la pista y sigue derecho en la ruta del Mundial de patinaje 

Colombia es el campeón de las pruebas de pista del Mundial de Patinaje que se cumple en el Parque Deportivo de Ibagué, Tolima, y este miércoles comienzan los circuitos de ruta para las delegaciones de 40 países que compiten en este campeonato con más de 1. 000 deportistas de todos los rincones del mundo.

Como grandes protagonistas de Colombia figuran Ana Sofía Ruiz, Stiven González, María Fernanda Timms y Edwin Estrada, pero también han obtenido medallas de oro María Vargas, Fabriana Arias, Daniel Zapata, Kollin Castro, Salomón Carballo, Pedro Causil, Luz Karime Garzón, Sebastián Flórez y Ana Sofía Ruiz.

Dominio aplastante



Colombia cerró las competencias de pista con medallas de oro y de plata.

En los relevos sénior damas, María Fernanda Timms, Gabriela Isabel Rueda y Fabriana Arias, ganaron la medalla de plata mientras que en relevos sénior varones el oro fue para Pedro Causil, Óscar Cobo y Andrés Mauricio Jiménez.



"Han sido 4 meses duros con entrenamientos diarios y muchos sacrificios pero me sentido muy bien", ”afirmó Ana Sofía Ruiz, medallista de oro.



La medallista María Camila Vargas destacó el buen estado de la pista de patinaje.



"Quiero agradecer a la Alcaldía de Ibagué porque realmente esta pista está en excelentes condiciones, nunca había probado este material, me encantó, la sensación con las ruedas fue muy buena, el escenario está muy lindo", dijo María Camila Vargas.

Ecuador volvió a mostrar su crecimiento en la pista y obtuvo una medalla dorada con Nicolás García.



"Para mí este campeonato es fruto de nunca haber dejado de entrenar, nuestras capacidades estaban allí, me he dado cuenta que no estaba tan lejos de los chicos de Colombia", señaló García.



Por su parte la delegación de China Taipei logró 2 oros en pista y Francia se quedó con 3 de plata.



Alejandro Ortiz, gerente del Instituto de Recreación y Deportes de Ibagué, Imdri, aseguró que el evento ha sido exitoso con una alta presencia de patinadores del mundo.



"La ciudad ha tenido logros en materia deportiva con eventos nacionales e internacionales organizados por la alcaldía de Ibagué y gobernación del Tolima, pero también es importante destacar el tema de reactivacion en todos los sectores de la economía local", dijo Ortiz que también destacó la alta presencia de público en las jornadas que iniciaron la semana pasada y concluyen este sábado.



El presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, José Acevedo, considera "satisfactorio y extraordinario" el balance de la Selección Colombia.



"Este es un mundial con deportistas de mucha calidad", afirmó Acevedo.



