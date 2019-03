En duda presencia de deportistas trasplantados de Colombia en Mundial

La selección Colombia de Deportistas Trasplantados, reconocida como la mejor delegación del continente en los IX Juegos Latinoamericanos para Trasplantados que se cumplieron el año pasado en Salta (Argentina), tiene en vilo su participación en el Mundial de la especialidad que se efectuará en agosto de este año en Newcastle (Inglaterra).

Luego de la destacada participación en territorio argentino por parte de 16 deportistas, que lograron ganar un buen número de preseas de oro, plata y bronce en varias de las competencias, la ilusión de poder representar al país en las justas mundiales, cita a la que ganaron su derecho, depende ahora de conseguir el dinero suficiente que pueda garantizar la presencia de 25 deportistas en la XXII cita a nivel mundial que se cumplirá en esta ocasión en suelo inglés.

En Newcastle, en donde 4.000 trasplantados del mundo serán protagonistas de las únicas olimpíadas que celebran la vida y promueven las segundas oportunidades, será un nuevo reto para los deportistas colombianos, que pese a contar con el cupo asegurado, aún no tienen la certeza de asistir.



Los atletas que ya están en la etapa crucial de entrenamiento para llegar en las mejores condiciones físicas y atléticas, indicaron que se han cerrado varias puertas, pero que mantienen la ilusión de poder alcanzar el dinero mínimo que asegure la presencia en esta nueva aventura deportiva que se celebrará del 17 al 24 de agosto.

Hemos tocado puertas a Coldeportes, el Comité Olímpico Colombiano, el Ministerio de Salud y la empresa privada, con el objetivo de contar con el apoyo económico para lograr llegar hasta Newcastle FACEBOOK

TWITTER

“Hemos tocado puertas a Coldeportes, el Comité Olímpico Colombiano, el Ministerio de Salud y la empresa privada, con el objetivo de contar con el apoyo económico para lograr llegar hasta Newcastle. El año recibimos apoyo de Coldeportes en la dirección de Clara Luz Roldán, pero este año, tras enviar una carta al Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -Coldeportes-, respondieron que no hay dinero para apoyar el viaje de la delegación”, indicó uno de los atletas al ser consultado.

Coldeportes, sin recursos disponibles

La respuesta a la solicitud de ayuda, enviada desde la Dirección de Fomento y Desarrollo de Coldeportes el pasado 18 de marzo, indica que “para la vigencia 2019, los recursos ya fueron asignados en concordancia con los planes de acción que presentó cada una de las Direcciones Técnicas y que posteriormente fue aprobado por Planeación Nacional. Así las cosas para la vigencia 2019, ya no se cuenta con recursos disponibles para atender solicitudes como la sugerida en su comunicación”.

Del Comité Olímpico Colombiano tampoco han obtenido respuesta alguna a la solicitud.



El deporte en personas con trasplante es posible, no solo les mejora la calidad de vida, también les da la oportunidad de lograr metas, superando sus miedos y ser ejemplo que los actos altruistas salvan vidas.



La Asociación Colombiana de Deportistas Trasplantados, (Acodet) ha sido la encarga de promover el deporte y la actividad física en personas con un trasplante con lo cual mejoran su calidad de vida y apoyar la donación de órganos y tejidos para salvar vidas, pero en estos momentos no cuenta con recursos económicos necesarios para cubrir la totalidad de los gastos.



Sin embargo, la entidad sigue trabajando para que las empresas se unan a esta iniciativa que no solo nos permita dejar en alto el nombre del país sino que dará ejemplo para motivar a más personas a que digan sí a la donación de órganos y tejidos.



En 2015, Colombia participó por primera vez en los Juegos Mundiales para Trasplantados en Mar del Plata (Argentina), como país invitado, mientras que la World Transplant Games Federation (WTGF) fue creada oficialmente en el año 1987, organización que lleva a cabo las justas para trasplantados, pero solo hasta el 2016 Colombia, a través de Acodet, tiene presencia en esta organización, como miembro oficial. Ya 2017, Colombia participó en los XXI Juegos Mundiales para Trasplantados en Málaga (España).



Para los próximos días está programada una cita de Acodet con el ministerio de Salud y la presencia de un representante de Coldeportes para quizá encontrar una fórmula que logre la salvación de la participación y contribuya con los gastos de la delegación colombiana a la cita mundial. Además, se espera el apoyo de la empresa privada.



ELTIEMPO.COM