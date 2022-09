La Selección Colombia femenina de voleibol se juega entre viernes y sábado su clasificación a la siguiente fase del Mundial, que se lleva a cabo en Polonia y en Países bajos.

Al sexteto le ha tocado ‘bailar con la más fea’, pues ha enfrentado en la serie D a los más fuertes del grupo: Japón, China y Brasil y vienen dos juegos vitales para cumplir la meta de ir a la ronda siguiente, contra Argentina, este viernes, y República Checa, el sábado.



Colombia viene de perder 3-0 en sus anteriores partidos, pero eso es normal, estaba en el presupuesto, pues son conjuntos con mucha más experiencia y candidatos al título.

Es verdad que se ha perdido, pero es claro que el objetivo no era ganar el Mundial, sino seguir el camino con miras a la clasificación a los Juegos Olímpicos de París-2024.



Las dirigidas por Antonio Rizola hacen su primera participación en un Mundial y desde el comienzo del torneo sabían que se jugaban la clasificación en los dos últimos compromisos de la serie.

¿Qué dice el DT?



Argentina viene de perder 3-0 con China y Brasil y le ganó 3-1 con República Checa en su última salida y viene con alas.



“Jugamos contra ellas en Francia, les ganamos 3-0, pero el marcador no representa la dificultad del partido, tuvimos mucho trabajo para ganarles. El primer set fue 29-27 y fue clave salir adelante. Es un equipo fuerte, tradicional, pero no debemos confiarnos con los resultados anteriores”, le dijo a EL TIEMPO Rizola.



República Checa tampoco ha ganado. Perdió 3-1 con Brasil, 3-0 con Japón y 3-1 con Argentina, por lo que se abre la esperanza de una victoria.



“Lo hemos visto en el torneo en Croacia, No jugamos contra ellas esa vez porque perdieron contra Croacia y no pasaron a la otra ronda. Es un equipo alto, tiene una óptima pasadora y una buena jugadora opuesta, dos centrales que tienen buen bloqueo y nos pareció un equipo fuerte, consistente y veloz”, aseguró el DT brasileño.

Las ganancias



Rizola advierte que la experiencia que han ganado las colombianas no tiene precio y que han madurado mucho en estos tres partidos anteriores que, a pesar de haberlos perdido, la ganancia ha sido mucha.



“Jugar en Europa, conocer a los rivales ha sido un punto positivo, pero el voleibol es un deporte colectivo y en grupo Colombia juega mucho menos que China, Japón, Brasil y República Checa. Con el mismo de Argentina, los demás tienen mucho más experiencia que nosotros”, declaró el orientador.

Antonio Rizola. Foto: Prensa Suramericano de Voleibol de Barrancabermeja



Para el brasileño, la clave está en entrar concentradas a la cancha, poner en juego la experiencia que se ha ganado con los partidos internacionales.



“Los dos partidos son claves, nos jugamos la clasificación y si hacemos el 70 por ciento de lo que sabemos hacer los sacaremos adelante”, sentenció Rizola.



