El balance general de Colombia en el Suramericano de Cross Country de Brasil fue de una medalla de oro, dos de plata y una de bronce, en las pruebas individuales.

El oro llegó por intermedio de Pedró Marín, en la categoría sub-20, en una prueba que corrió de manera inteligente, tras la arremetida de los atletas locales desde el comienzo. Pero Marín no se desesperó, los midió y a partir de la segunda de las cuatro vueltas empezó a imponer sus condiciones para ir aumentando la ventaja y apoderarse del primer lugar.



El atleta colombiano cruzó la meta con un tiempo de 28 minutos y 32 segundos, para el recorrido de 8 km en el Parque Ecológico Municipal – Jardín Esperanza. Los otros dos lugares del podio los ocuparon los brasileños Marco Tulio Silva (28:58) y Barnardo Luiz Prior (29:08).



(Dani Alves: videos inéditos de discoteca lo comprometen por posible abuso sexual)

(Piqué: su reacción tras la pregunta de la bruja que puso Shakira en su balcón)



También en la categoría sub-20, Laura Rojas se quedó con la medalla de plata, al cronometrar 25:06 en la prueba de los 6 kilómetros, en la que se impuso la brasileña Gabriela de Freitas Tardivo, con 20:20.



Y en la máxima categoría, Colombia también lució con Laura Cusaría, segunda, y Franklin Téllez, del Equipo Élñite Asics, tercero.

Facebook Twitter Linkedin

Franklin Téllez Foto: www.runningcolombia.com

Franklin siempre se mantuvo en el lote que perseguía al puntero, y posterior campeón, Fabio Jesús Correia, quien venía de ganar en la Copa Brasil y ser el mejor latino en la San Silvestre de Sao Paulo.



Cuando el argentino Adrian Da Silva intentó separarse del lote lo siguieron el chileno Diego Uribe y el colombiano Franklin Téllez, además del también brasileño Juliano de Araujo y se generó una interesante disputa por los otros dos lugares del podio.



“Empezamos muy rápido, el primer kilómetro me dio a 2:57 y el brasileño se fue desde muy temprano. Después, en el lote, ataqué varias veces, pero el chileno me llegaba y preferí esperar para no gastar más, porque la meta era estar en el podio”, contó el corredor del Equipo Élite Asics, quien además explicó que el recorrido tenía realmente 10,7 kilómetros.



A una vuelta del final, el chileno Diego Uribe pasó al frente del lote y Franklin lo siguió en busca de la línea de meta, para darle a Colombia nuevamente un podio esquivo para la categoría mayores varones desde el 2014, en Asunción (Paraguay), cuando Javier Peña obtuvo la medalla de plata; aunque en damas, Muriel Coneo también fue segunda en Barranquilla 2015.



Franklin también participó en la prueba de relevos 4x 2 km mixtos, en la que hizo parte del equipo con los argentinos Milena Mainetti Chiara, Eunice Lezcano y Adrian Agustin da Silva, quienes se quedaron con la medalla de plata, al registrar 28:53. El oro fue para Brasil, con 27:49.



En la prueba de las damas, Laura Cusaría también se quedó con la medalla de plata, tras cruzar la meta con un registro de 40:05, en la prueba ganada por la brasileña María Lucineida da Silva, actual campeona panamericana y quien se impuso con un tiempo de 39:30.



El certamen continental era selectivo para el Mundial de Cross Country, que se realizará en Barthurst (Australia), el 19 de febrero y al que los campeones tienen el cupo asegurado a través de Atletismo Sudamericano. Además, las federaciones podrán enviar a sus representantes si lo consideran, tras la participación en el Suramericano.

Resultados

Mayores varones (10 km):

Fabio Jesús Correia (BRA); 33:42

Diego Uribe (CHI), 34:05

Franklin Téllez (COL), 34:12



Mayores damas (10 km):

María Lucineida da Silva (BRA), 39:30

Laura Cusaría (COL), 40:05

Jessica Ladeira Soares (BRA), 40:09



Sub-20 varones (8 km):

Pedro Marín (COl), 28:32

Marco Tulio Silva (BRA), 28:58

Bernardo Luiz Prior (BRA), 29:08



Sub-20 damas (6 km):

Gabriela de Freitas Tardivo (BRA), 24:20

Laura Cristina Rojas (COL), 25:06

Shalom Eunice Lezcano (ARG), 26:22



(Shakira y Piqué: compositor de la canción 'soltó la lengua' y la delató, video)



Deportes