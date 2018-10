El BMX da un bronce esperado en los Olímpicos de la Juventud

No pudo ser mejor el arranque de Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires (Argentina), pues la medalla de bronce que consiguieron Gabriela Bolle y Juan Camilo Ramírez en equipos mixtos del BMX es un buen punto de partida para lo que viene en las justas para la delegación.

Bolle y Ramírez lograron la tercera casilla con 105 puntos, mientras que el oro fue para Rusia, con 160 unidades, y la plata se quedó en poder de Suiza, que alcanzó 120 puntos.



“He logrado medalla en el Mundial, en los Centroamericanos y del Caribe y ahora en los Olímpicos, eso me da energía para ir por la clasificación a Tokio. Este metal me da tranquilidad porque sabemos que estamos en un buen nivel, eso nos motiva más”, precisó Bollé.



Sin duda, esta atleta barranquillera le sigue los pasos a la doble campeona olímpica colombiana, Mariana Pajón, quien se recupera de la operación del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.



“Pasaron todos los nervios, son sensaciones que se van a percibir antes de competir. La clave es saber manejar eso para ir adelante. Nosotros teníamos la estrategia y eso nos valió para un bronce”, señaló Ramírez.



Pero en otros deportes las noticias no fueron alentadoras, pues el tenista nacional Nicolás Mejía fue eliminado en la primera ronda del torneo individual por el checo Ondrej Styler.



Mejía era una de las cartas de la delegación para pelear por una medalla, pero se quedó por fuera en la ronda inicial.



En cambio, María Camila Osorio, de Colombia, y María Carle, de Argentina, avanzaron en dobles femenino del tenis, tras derrotar a la pareja que integraron Sada Nahimana y María Rivera. Osorio juega este lunes en dobles.



En los 55 kilos del judo, el colombiano Juan Montealegre ocupó la novena casilla, mientras que en el triatlón, la deportista nacional María Fernanda Barbosa, con tiempo de una hora 4 minutos 26 segundos, fue 24.



Este lunes, en el segundo día de competencias, la delegación colombiana tiene grandes opciones de ganar medallas en el patinaje, pues Gabriela Rueda y Jhony Angulo lideran las competencias de velocidad a falta de una carrera. De igual manera, en los 53 kg del judo irá Nikol Pencue, en pesas estarán Yineth Santoya (48 kg) y Juan Camilo Martínez (62 kg).



María Román y Juan Morales irán en los 200 metros mariposa y libre, respectivamente, de la natación. En squash jugarán Nicolás Serna y Luis Mancilla, mientras que Cristian Triana competirá en triatlón.



DEPORTES