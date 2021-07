Collin Morikawa brilló: se quedó con el Abierto Británico

El estadounidense Collin Morikawa, de 24 años, merced a una última tarjeta con 66 golpes (cuatro bajo par), que le llevó a un total de 265 (-15) se hizo este domingo con el Abierto Británico, se segundo 'grande' de golf, que se disputó en el Royal St George’s GC (Sandwich, Kent).

Morikawa ganó con dos impactos de ventaja sobre su compatriota Jordan Spieth y cuatro sobre el español Jon Rahm (que acabó tercero y recuperó el número 1 mundial) y el sudafricano Louis Oosthuizen, líder en las tres primeras rondas.



(Lea también: Habla técnico del niño ciclista que murió y lloró en homenaje a Egan)

Facebook Twitter Linkedin

Jon Rahm vuelve a ser el número uno del mundo Foto: Paul Ellis. AFP

De ascendencia japonesa y china, nacido en Los Ángeles (California), Morikawa sucede en el palmarés del Abierto Británico al irlandés Shane Lowry, que tuvo el orgullo de ser el jugador que más tiempo ha tenido el honor de lucir su título anual, al ganar en 2019 y no jugarse en 2020 por la pandemia de coronavirus.



La consecución de la bella 'Jarra de clarete' (trofeo de plata al ganador), es, además, su segundo 'grande', después de haber estrenado su palmarés en los 'majors' con el PGA Championship en 2020.



Además es el primer jugador en ganar sendos 'majors' en el año de su debut en los mismos. Y asciende al número 3 del ránking mundial.



Morikawa inició la última jornada a un solo golpe del entonces líder, el sudafricano Louis Oosthuizen, con el que compartió la última ronda. Muy pronto, ante un 'bogey' de su rival en el hoyo 4, le igualó y, apenas tres después, ya se situó en lo más alto en solitario, tras un nuevo tropiezo de su rival y él hacer un 'birdie'.



(Además: Emiliano Martínez habló sobre los penales contra Colombia y Yerry Mina)



No se bajó ya del liderato, incluso lo aumentó merced a los cuatro 'birdies' de su tarjeta, que no tuvo fallo alguno.



Oosthuizen, en cambio, no estuvo entonado tras verse por debajo de su compañero de ronda. Concluyó con dos 'birdies' y tres 'bogeys', para un 71 (+1), la peor de sus cuatro tarjetas, y un total de 269 (-11).



Entre uno y otro se metió Spieth, que llegó a estar a un golpe de Morikawa, tras un 'birdie' en el hoyo 14. Y eso que empezó la jornada de forma desalentadora para sus intereses, al cometer dos 'bogeys' (hoyos 4 y 6). Pero un 'eagle' en el 7 le hizo reaccionar, sumando en los siguientes hoyos sus cuatro 'birdies' del dia.



Notable muy alto Jon Rahm, pese a no lograr su ilusión de ser el primer español en ganar dos 'majors' en un mismo año. El de Barrika, que emepzó el día a cinco golpes del liderato, no tuvo un buen inicio, con un 'bogey' (hoyo 2). Recuperó con un 'eagle' en el 7, pero sumó un nuevo 'pinchazo' en el 8.



(En otras noticias: Rigoberto Urán impone una marca para el ciclismo colombiano)



Su juego era bueno hasta el 'green', pero le faltaba el 'putt', dejando varios 'birdies' factibles, e incluso del que habría sido su segundo 'eagle' del día en el camino. El de Barrika no se rindió, siguió luchando con mayor agresividad en sus golpes; y tuvo su premio a partir del 13, cuando sumó cuatro 'birdies' consecutivos que le metieron entre los tres primeros. Acabó con 66 en el días, con 269 en el total del torneo.



Ello se traducía en una tercera compartida plaza que, por lo menos, le hace recuperar el n.1 mundial cedido el último domingo al estadounidense Dustin Johnson, quien concluyó este domingo en una compartida octava plaza, con un total de 273 impactos.



​DEPORTES

Con Efe