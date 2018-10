Clavados, atletismo y pesas sobresalen en los Olímpicos de la Juventud

La actuación de la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires (Argentina) fue muy bueno, se consiguieron muchas más medallas de lo pensado.

Sin duda que se ha progresado. En Singapur 2010 Colombia fue con 25 atletas y logró dos oros y tres platas. Cuatro años más tarde en Nankin (China) se participó con 34 atletas y se consiguieron un oro y dos bronces y en Argentina se viajó con 56 deportistas y el botín fue de 5 oros, 4 platas y 3 bronces: la estadística lo dice todo, pues no solo se ha aumentado el número de metales ganados, sino que se ha progresado en cuando a la participación de deportistas.



A la luz de los resultados es bueno lo que ha pasado, pero hay que analizar cuáles deportes de los que lograron medallas en Argentina verdaderamente tienen el potencial para ir a los Juegos Olímpicos de Verano y ratificar el progreso.



De los anteriores medallistas en los Juegos el pesista Andrés Caicedo, bronce en los 69 kilos en el 2014, estuvo en los Olímpicos de Río de Janeiro, es el de más progreso. Jhonatan Botero, Jéssica Legarda, Brayan Ramírez y David Oquendo ganaron el oro en el ciclismo en el 2010.



Botero fue quinto en la prueba de cross country de los Olímpicos de Río de Janeiro. Estos dos ejemplos dicen a las claras que no todos los que ganan en los Olímpicos de la Juventud tienen la opción de ir a los Juegos de mayores, por lo que el resultado en Buenos Aires abre una puerta grande a este interrogante.



En ese orden de ideas, el clavadista Daniel Restrepo, oro en trampolín de 3 metros y en equipos mixtos, es uno de los que puede hacer carrera. El colombiano ganó esa misma prueba en el Mundial Juvenil este año, por lo que los oros en Olímpicos confirman que se está al frente de un deportista con buen potencial, que requiere apoyo. Valeria Cabezas ganó los 400 m vallas, una medalla histórica, pues nunca se había conseguido algo así en el atletismo, por lo que es otra atleta que tiene un camino recorrido y que puede llegar, necesita de mucha más atención.



Las pesas tienen su cuento, como siempre aportan al medallero y hay que tenerlas en el marcador. Con Kely Junkar, plata, en 53 kilogramos, Yineth Santoya, segunda en los 48 kg, y con Estiven Villar, bronce en 62 kilos, hay futuro, son diamantes que hay que pulir.



Difícil valorar las opciones de los que ganaron medallas en equipos mixtos, como Gabriela Bolle y Juan Ramírez, bronce en el BMX; pues en los Olímpicos de verano no existe esa competencia, habría que esperar su desempeño individual.



Jhony Angulo y Gabriela Rueda fueron oro en el patinaje de carreras, pero está lejos que este deporte sea olímpico. Juan Montealegre fue plata en equipos mixtos del judo, por lo que tocaría esperar a ver los resultados individuales.



Nicolás Mejía y María Camila Osorio fueron plata en equipos mixtos del tenis, hay que valorar su condición individual y por lo que han hecho el camino que les queda es largo.



“Se realizarán los Juegos Panamericanos de la Juventud, algo clave para que esta categoría tenga actividad y el proceso siga, no se pare”, dijo Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano.









Lisandro Rengifo

Redactor de DEPORTES

En twitter: @LisandroAbel