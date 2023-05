Christian González llamó a su papá, Héctor, y le dijo que le tenía una gran sorpresa si era elegido para un equipo de la NFL en el draft, pero no le comentó nada más.



Pocos días antes de que su nombre fuera anunciado como nuevo integrante del sensacional equipo Patriotas de Nueva Inglaterra, Christian le envió una foto a Héctor, en el que lucía un traje blanco, brillante; el interior de su chaqueta estaba diseñada con los colores de la bandera colombiana.

Larga historia

Cuando el anunciador tomó el micrófono y pronunció el nombre del muchacho de 20 años, nacido el 28 de junio de 2002 en Carrollton, Texas, Estados Unidos, que solo dos veces ha tomado un avión para venir al país a conocer a la familia paterna, pero que se siente más colombiano que la arepa y el sombrero vueltiao, estalló la locura.



(También: Christian González, el colombiano elegido por New England Patriots de la NFL)Como él, su familia lloró. Héctor, su esposa, Temple, americana, y sus hijas Melissa, Samantha y la pequeña de solo 10 años, Lily, no lo podrían creer.

Sabían de su potencia, de los sacrificios que hizo, de las ganas que tenía de ser uno de los elegidos, pero hasta que no se concretara nada, pues no podían celebrar.



Era un paso gigante el que había dado Christian, quien se convirtió en el tercer colombiano en hacer parte de un equipo del Fútbol Americano de la NFL, luego de Jairo Peñaranda, Fuad Reveiz y Fernando Velasco.



Peñaranda fue corredor de Los Angeles Rams en 1981 y de los Philadelphia Eagles en 1985; Reveiz fue pateador de los Dolphins (1985-1988), Chargers (1990) y Vikings (1995), y Velasco jugó para Titans (2008-2012), Steelers (2013) y Panthers (2014-2015), con los que estuvo en el Super Bowl 50.

Al mejor equipo

Ninguno de ellos tuvo la oportunidad de llegar a Patriotas, de ser dirigido por el veterano Bill Belichick, el entrenador que posee el récord de anillos de campeón de la liga, con seis, González sí lo hará.



Fue seleccionado en el turno 12 de la primera ronda del Draft de la NFL 2023 en Kansas City (Missouri, EEUU), ciudad en la que estaba la familia reunida.



“Estoy muy emocionado por esta oportunidad que significa mucho para mí y para Colombia, donde nació mi papá. Estoy muy feliz de estar aquí”, dijo González, una vez volvió a exhibir la bandera que tenía escondida debajo de su traje.



Héctor no lo podía creer, aunque para él no fue ninguna sorpresa, porque a pesar de que ninguno de sus hijos nació en Colombia, llevan su sangre y él se ha encargado de que no olviden sus raíces.

Christian Gonzalez literalmente lleva a Colombia en su cuerpo 🏈🇨🇴pic.twitter.com/0aQS6E8wsE — Víctor Romero (@SoyVictorRomero) April 28, 2023



“Yo escucho salsa, acá se lee mucho de Colombia, se sabe la historia, se ven noticias de allá, se leen documentos del país, en fin, mis hijos son muy colombianos, le contó Héctor a EL TIEMPO.

Sus comienzos

Héctor González nació en el Valle del Cauca, se dedicó a los deportes: jugó fútbol, fue portero, pero comenzó a crecer y a los 14 años llego al baloncesto.



Escaló, defendió los olores de su departamento y conoció a Jorge Cárdenas, el hombre que lo potenció, el que lo encaminó por el deporte de la cesta.



Fue juvenil, junior, sub-20 y llegó a mayores. Defendió los colores del Valle, Los Paisas y del quinteto Piratas, el que ayudó a sacar campeón en 1999 de la mano con José Tapias.



Eso le abrió las puertas y consiguió una beca en Texas, Estados Unidos. No lo dudó dos veces y viajó. Comenzó sus estudios de administración de empresas en la sede de la universidad en El Paso, en plena frontera mexicana, y allí conoció a Temple, a su esposa, con la que formó una familia, toda deportiva.



Melissa y Samantha son atletas. La primera estuvo por Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio en la competencia de los 400 metros vallas y la segunda quiere ir a los de París.

De izq. a der: Héctor, su papá, Temple, su mamá; Christian, Lily, Samantha y Melissa, la familia el día de la elección. Foto: Archivo particular

Como sus hermanas, Christian también ha tenido al deporte muy presente. Desde los cinco años jugó al fútbol, luego pasó por el baloncesto y por último se quedó en el fútbol americano.



Héctor cuenta que su hijo siempre fue buen estudiante, que se destacó en las aulas. Dice que es un muchacho muy reservado, de pocas palabras, pocos amigos, pero que se empeña en conseguir sus objetivos.



“Nos dimos cuenta de que el fútbol americano era lo de él cuando en la escuela media, en los tres primeros años del bachillerato, ya se había destacado. Técnicos de algunas universidades que visitan los centros educativos lo tuvieron en cuenta, lo contactaron y se fue dando cuenta que lo suyo era el fútbol americano”, contó el padre orgulloso.

De viaje

Una vez graduado del bachillerato, Christian firmó con la Universidad de Colorado en plena pandemia. Después de su graduación, a Christian le tocó salir de su casa y se fue a vivir a Boulder, sede de la Universidad, pero no fue fácil.



“Su último año de bachillerato fue virtual y así se graduó, no hubo otra opción. Una vez en Colorado, todavía en pandemia, poco entrenaba, lo hacía en grupos pequeños. Por eso solo jugó cinco partidos, todos sin público, aunque nosotros alcanzamos a verlo en uno de ellos”, recuerda el orgulloso padre.

Gracias a su excelente desempeño como esquinero, González fue transferido a la Universidad de Oregon. Vive a media hora de Portland y allí estudia sociología y negocios, pero ahora deberá viajar otra vez.



Solo le falta un semestre para terminar la carrera, pero ya decidieron que lo haría el año que viene, cuando se acabe la temporada de la NFL.

"Hubo llanto, sonrisas, no sabría decir qué fue lo que pasó, es una sensación extraña".

TWITTER

“Christian tenía buena estadística. Acá los reclutadores les siguen los pasos milimétricamente a los prospectos y él estaba en ese selecto grupo. Y cada equipo tiene una las personas que escogen. Nosotros esperábamos que lo escogieran, pero no para Patriotas, era posible, pero inmenso” declaró Héctor.

Duro camino

Es indescriptible lo que pasó en ese instante. La familia González se transformó. La felicidad fue inmensa y las palabras se quedan cortas para describir ese momento.



“Lo primero que me dijo era que estaba feliz. Es que la mayoría de los chicos acá sueñan con eso, pero conseguirlo no es fácil, por eso la felicidad dura. Hubo llanto, sonrisas, no sabría decir qué fue lo que pasó, es una sensación extraña la que nos pasó a todos en ese momento cuando escuchamos su nombre y fue elegido”, precisó Héctor González.



A nadie le sorprendió lo de la bandera debajo de la chaqueta, pues Christian se siente muy colombiano, así solo hubiese venido una vez al país a un bautizo de un primo y en otra ocasión a saludar a sus abuelos, pero nada más.

“Las ocupaciones de la familia, los quehaceres en Estados Unidos, el estudio, el deporte, a ellos, a mis hijos, no les queda tiempo de ir a Colombia, pero créanme que aunque no nacieron allá, son colombianos. Para la muestra, ese detalle de la bandera en el traje, que Melissa haya ido a Tokio en representación y ahora Samantha quiere ir a París, estamos trabajando en eso”, contó Héctor.

De cero

Los González saben de la inmensa responsabilidad que tiene Christian, pero al mismo tiempo están tranquilos, porque él responderá. Llega al mejor equipo de la NFL de los últimos tiempos, al que ha arrasado en la pelea por los anillos y buscará un cupo dentro del equipo principal. No descansará en buscarlo y conseguirlo.



No será fácil, pero ha trabajado para eso. Ha estudiado, le ha tocado de sacrificar momentos con su familia, ha tenido muchas horas de trabajo sin descanso para haber dado este primero paso. Héctor advierte que está seguro de que triunfará y estará al tanto de lo que hará su hijo.



“Hemos dado un paso grande, pero lo hecho, pues ya está. Ahora comienza el verdadero trabajo, es un camino nuevo y Christan está preparado”, sentenció.

Desde ya, Christian está centrado en su nuevo objetivo. Lo mueve la idea de jugar, de conseguir muchos touchdown (anotaciones) y ser figura del evento que mueve masas en EE. UU.

¡QUE MOMENTO 🫶🏻! La bandera de Colombia grita presente en la NFL con Christian González 💛💙❤️ pic.twitter.com/TGD7sQQhcY — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) April 28, 2023

