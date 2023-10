Trágica muerte de famoso fisicoculturista: sufrió derrame cerebral en el quirófano

El culturista profesional brasileño Christian Franco Figueiredo, de 29 años y campeón este año del torneo Musclecontest Brasil, murió el lunes durante una cirugía para la retirada de nódulos en el hígado, informó este martes un colega de profesión y amigo suyo.



Puede ser de su interés: Juegos Panamericanos: denuncian millonario robo antes de la ceremonia inaugural

Esa cirugía era opcional porque los médicos dijeron que él podía convivir con esos pequeños nódulos en el hígado sin mayores problemas FACEBOOK

TWITTER

"Él tenía tanto cuidado de su propia salud que esa cirugía era opcional porque los médicos dijeron que él podía convivir con esos pequeños nódulos en el hígado sin mayores problemas", escribió en su perfil de Instagram Fernando Ramos.



Según su compañero, los nódulos no representaban peligro para Chris, como era conocido en el medio deportivo el culturista de 29 años, quien desde hacía dos meses, cuando ganó el torneo y se hizo profesional, decidió operarse.



Ramos también aseguró que Chris no utilizaba tratamientos hormonales y pasó por una batería de exámenes de laboratorio y cuidados preparatorios para la intervención en el Hospital das Clínicas de São Paulo.



Le contamos: Colombia vs Ecuador: así terminó la pelea del 'rating' entre Caracol y RCN, hubo paliza

"Solo estoy respondiendo para algunas personas que están queriendo usar la muerte de nuestro querido amigo para polemizar y colocar en jaque el cuidado que tenía con la salud y el profesionalismo de los médicos", comentó.



En un vídeo en la misma red social, al lado de Ramos y desde el hospital, el también culturista Ricardo Martins "Rudeboy" explicó que la muerte ocurrió durante una cirugía en la que se presentó una "hemorragia interna" que derivó el paro cardíaco.

En un comunicado, el equipo Darkness Integralmedica, que patrocinaba a

Figueiredo, lamentó la muerte del deportista, que competía en la categoría Open y contaba en la red social de Instagram con más de 100.000 seguidores.



Vea aquí: James jugó, pero también 'peleó': lo que no se vio en el partido Ecuador vs Colombia



En julio, Chris ganó el Musclecontest Brasil 2023 y, con ello, obtuvo su tarjeta profesional, que es el certificado de la IFBB (Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness).

DEPORTES

Con información de EFE

Más noticias en EL TIEMPO