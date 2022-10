ESPN

11:45 A.M. Champions League, Bayern Múnich vs. Viktoria Plzen.

2 P.M. Liverpool vs. Rangers.

ESPN2

11:45 A.M. Champions League, Olympique de Marsella vs. Sporting de Lisboa.

2 P.M. Inter de Milán vs. Barcelona.



STAR+

2 P.M. Champions League, Ajax vs. Nápoles.

2 P.M. FC Porto vs. Bayer Leverkusen.

7 P.M. Fútbol de Ecuador, Manta vs. CD Nacional.

7:30 P.M. Brasileirao, Juventude vs. Corinthians.



ESPN3

2 P.M. Champions League, Eintracht Franfort vs. Tottenham Hotspur.



ESPN4

2 P.M. Champions League, Brujas vs. Atlético de Madrid.



WIN SPORTS

​12:30 P.M. Baloncesto colombiano, Tigrillos vs. Búcaros.

7:30 P.M. Primera B, Leones vs. Boyacá Chicó.



TYC SPORTS

2:30 P.M. Fútbol de Argentina, Godoy Cruz vs. San Lorenzo.

​7:30 P.M. Vélez vs. Banfield.

