ESPN3

4 A.M. Masters 1.000 de Montecarlo.

ESPN

1:30 P.M. Champions League, Real Madrid (ESP) vs. Chelsea (ING).

5:25 P.M. Fútbol de Argentina, Racing Club vs. Newells Old Boys.



ESPN2

1:30 P.M. Champions League, Milan (ITA) vs. Napoli (ITA).



ESPN4

2:15 P.M. Fútbol de Argentina, San Lorenzo vs. Boca Juniors.



WIN SPORTS+

​3:30 P.M. Fútbol colombiano, Unión Magdalena vs. Deportivo Pereira.

8 P.M. Medellín vs. Deportivo Cali.



STAR+

​1:30 P.M. Copa de Portugal, Nacional vs. SC Braga.

3 P.M. Fútbol de Ecuador, América vs. Macará.

6 P.M. NHL, Montreal vs. Nueva York.

6 P.M. Fútbol de México, Alacranes vs. Tapatío.

10 P.M. Correcaminos vs. Celaya.

