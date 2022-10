WIN SPORTS

3:10 p.m.: fútbol colombiano, Tolima vs. Alianza Petrolera



WIN SPORTS +

6 p.m.: fútbol colombiano, Aguilas vs. Cali

8:05 p.m.: América vs. Jaguares​

GOL TV

7:45 P.M. Brasileirao, Corinthians vs. Flamengo.



​DIRECTV SPORTS (610-619)

2 P.M. Fútbol de España, Racing de Santander vs. Real Zaragoza.

​

STAR+

7 P.M. Fútbol de México, Puebla vs. América.



ESPN3

2:30 P.M. Sarmiento vs. Boca Juniors.

7:30 P.M. River Plate vs. Platense.



ESPN2

11:45 p.m.: Liga de Campeones, Atlético de Madrid vs. Brujas

2 p.m.: Barcelona vs. Inter

6:30 P.M. NBA, Milwaukee Bucks vs. Brooklyn Nets.

9 P.M. LA Lakers vs. Minnesota Timberwolves.



ESPN

11:45: Liga de Campeones, Nápoles vs. Ajax

2 p.m.: Rangers vs. Liverpool



FOX SPORTS 3

2 p.m.: Liga de Campeones, Bayer Leverkusen vs. Porto



FOX SPORTS 2

2 p.m.: Liga de Campeones, Viktoria vs. Bayern Múnich



ESPN 4

2 p.m.: Liga de Campeones, Sporting vs. Marsella



ESPN EXTRA

2 p.m.: Liga de Campeones, Tottenham vs. Eintracht



