ESPN

11:30 A.M. Champions League, Inter vs. Viktoria Plzen.

1:40 P.M. Barcelona vs. Bayern Múnich.

ESPN2

11:30 A.M. Champions League, Club Brujas vs. Porto.

1:40 P.M. Ajax vs. Liverpool.

6:30 P.M. NBA, Milwaukee Bucks vs. Brooklyn Nets.



STAR+

1:40 P.M. Champions League, Atlético Madrid vs. Bayer Leverkusen.

1:40 P.M. Nápoles vs. Rangers.

1:40 P.M. Tottenham vs. Sporting Lisboa.

5 P.M. Brasileirao, Botafogo vs. RB Bragantino.

7:45 P.M. Corinthians vs. Fluminense.

9 P.M. NBA, Denver Nuggets vs. LA Lakers.



ESPN4

1:40 P.M. Champions League, Eintracht Frankfurt vs. Olympique Marsella.



WIN SPORTS

8 P.M. Fútbol colombiano, Millonarios vs. Medellín.



CLARO SPORTS

9 P.M. Fútbol de México, Morelia vs. Cimarrones.

Más noticias de Deportes

DEPORTES