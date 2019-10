Así censura la TV iraní las pruebas de damas del Mundial de Atletismo

Las competencias del Mundial de Atletismo son censuradas por la televisión de Irán.

Cuando en las carreras son de las damas, la TV pone parches sobre el cuerpo de las participantes, con los que no se dejan ver sus figuras.

No es la primera vez que sucede, en varios certámenes deportivos la televisión de ese país se ha encargado de no mostrar o ‘meterle mano’ a las imágenes con tal de que no se vean las mujeres.

Televisión iraní: censura en transmisión de atletismo femenino. En algunas partes del mundo es donde deberían darse las verdaderas batallas por la libertad. pic.twitter.com/cGl4HNxjSH — Manuel Adorni (@madorni) October 1, 2019

DEPORTES