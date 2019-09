'Me siento fuerte en los 57 kilos': Céiber Ávila

"Me siento fuerte en esta categoría", manifestó el peso pluma colombiano Céiber Ávila, luego de vencer por decisión dividida 3-2 al francés Samuel Kistohurry, este miércoles en Ekaterinburgo (Rusia), durante el tercer día de competencias del Campeonato Mundial de Boxeo de Mayores.

"Aquí no sufro con el peso. No me debilito y creo que pego más fuerte", manifestó el antioqueño en entrevista telefónica con EL TIEMPO.Ávila viene de combatir en los 52 kilogramos, pero subió a 57 y cedió la división al subcampeón olímpico de los 49, Yuberjen Martínez, en vista que el Comité Olímpico Internacional eliminó dos categorías, entre ellas la 49 del programa de Tokio 2020.

"Creo que gané bien, castigué abajo y arriba y luego dosifiqué las fuerzas. Esto apenas comienza y queremos más", agregó Ávila.



Mientras Yuberjen se estrena internacionalmente en los 52, Ávila ya hizo en los 57 el PrePanamericano de Nicaragua, en abril, y los Juegos Panamericanos de Lima, en julio-agosto. En Managua incluso venció al subcampeón olímpico de Río de Janeiro en los 52, el venezolano Yoel Finol.



La próxima pelea de Ávila en Rusia será el próximo domingo ante el irlandés Kurt Walker, campeón europeo y de la Mancomunidad Británica, preclasificado en el torneo como número seis y quien no combatió en la primera ronda.



El triunfo de Ávila fue el primero de Colombia en el torneo, pues en el arranque cayeron el semipesado Diego Motoa y el pesado Deivis Julio.



Colombia tendrá acción este jueves con el ligero José Viáfara Fori, que se medirá al filipino James Palicte.



Después, el sábado, debutará Yuberjen Martínez, tercer sembrado de la categoría, contra el ganador de este jueves entre el argentino Ramón Quiroga y el tailandés Witchai Yurachai, mientras el superpesado Cristian Salcedo, cuarto preclasificado, será el último en hacerlo, el lunes 16, frente al australiano Justis Huni.



Barranquilla