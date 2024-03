Revelan la causa de muerte de deportista en triatlón en San Andrés; esposa denuncia supuesta negligencia

r el fallecimiento de Jorge Zambrano Tole, deportista vallecaucano que perdió la vida en medio del desarrollo de la jornada dominical de la competencia Xseries Tri Fest Sai 2024, en San Andrés. El triatlón colombiano no sale de la consternación po, deportista vallecaucano que perdió la vida en medio del desarrollo de la jornada dominical de la competencia Xseries Tri Fest Sai 2024, en San Andrés.

Según la información que se conoce hasta el momento, Zambrano era uno de los participantes del grupo estándar de la competencia, que salió antes de las 8 a.m. de Johnny Cay. El hombre, quien trabajaba como topógrafo, habría fallecido cuando disputaba la ronda de natación.

Tras lo ocurrido, el mismo domingo la Federación Colombiana de Triatlón, en un comunicado conjunto con la firma organizadora Xportiva, lamentó lo sucedido, expresó sus condolencias a los seres queridos y anunció su colaboración para las investigaciones pertinentes.

Y ahora, en las últimas horas, Liz Dayan Clavijo, pareja de Zambrano, reveló nuevos detalles después de conocer el resultado de la necropsia. Asimismo, anunció que delegados de la Fiscalía General de la Nación ya adelantan la investigación por lo sucedido.

Habla la esposa de Jorge Zambrano Tole

Mapa de competencia natación de triatlón. Foto:Xportiva. Compartir

En una grabación, Clavijo indicó que viajó a San Andres y este lunes pudo hacer el reconocimiento del cadáver de Zambrano. Además, aseguró que ha podido hablar con varios de los participantes de la competencia y que, bajo su óptica, el evento no habría contado con todas las garantías esperadas.

"Son momentos muy dolorosos para mi familia, pero en parte todo esto se ha aumentado por toda la situación de negligencia que hemos vivido de parte de la empresa y la federación, mi esposo estaba federado...", manifestó Clavijo de entrada.

"Tengo el testimonio de aproximadamente unas 35 personas que participaron en la competencia y que amablemente me han enviado audios y me han dejado sus contactos, porque este proceso ya tiene caso en la Fiscalía, donde me hablan de todo lo que faltó en la competencia (sic)", añadió.

Conforme relató la mujer, Zambrano no habría sido hallado a escasa distancia del punto de meta, como se llegó a suponer preliminarmente. De hecho, según ha sostenido en su denuncia, en el lugar no se contaba con los implementos requeridos para que la atención fuera óptima.

"A mi esposo no lo atendió nadie de Xportiva porque no había nadie de la empresa en la orilla. Tuve la oportunidad de hablar con las personas que lo reanimaron, y eran personas aparte de la organización. No había desfibrilador, no había ningún tipo de elemento para darle atención, había un botiquín con cosas para raspaduras, eso era lo único que había", denunció Clavijo.

Compartir Liz D. Clavijo, esposa de Jorge Zambrano. Foto:Redes sociales

En su relato, la mujer reafirmó con base en testimonios de testigos que el cuerpo de su esposo fue hallado flotando.

"Según personas que estuvieron en el lugar, a mi esposo lo hallaron ya flotando, muy lejos de la llegada que tenían los nadadores. Lo rescataron en un kayak, quienes lo vieron me explicaban que los que lo sacaron del mar fueron personas que no hacían parte de la organización del evento, incluso lo dejaron caer para traerlo hasta la orilla, donde le dieron la atención primaria", dijo.

La mujer reveló que ya conoció el resultado de la necropsia y que este lunes se reunió con el fiscal delegado del caso.

"Mi esposo era el padre de un hijo de un año. Él estaba feliz de venir a una competencia deportiva, pero esto se convirtió más en una competencia de supervivencia. Yo quiero que investiguen a fondo lo que pasó", declaró.

"Según la necropsia, murió por ahogamiento", enfatizó.

El pronunciamiento de los organizadores

En su pronunciamiento oficial, la Federación de Triatlón y Xportiva expresaron: "Estamos colaborando estrechamente con las autoridades locales para tener claridad sobre las circunstancias que rodean este trágico incidente".

EL TIEMPO trató de establecer comunicación con los organizadores del evento, pero al momento de esta publicación no había recibido respuesta.

